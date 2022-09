von Charlize Diehl Die New York Fashion Week hat sich selbst übertroffen. Lässig, sportlich, glamourös: Es ist für jeden Geschmack etwas dabei! Lass dich von den neusten Designs inspirieren und bereite dich schon jetzt für das nächste Jahr vor! Wir zeigen dir 4 Trends, die uns begeistert haben.

Die New York Fashion Week, kurz NYFW genannt, gehört zu den bekanntesten Modeveranstaltungen weltweit. Sie inspiriert Mode-Liebhaber und gibt oft den Ton der Saison an. Die Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2023 halten ihr Versprechen und begeistern die internationalen Zuschauer mit erkennbaren Trends. Welche das sind, verraten wir dir hier.

Verführung ist angesagt

Schon in den letzten Jahre wurden die Cut-Out-Designs auf Fashion Shows rauf und runter getragen und der Trend gibt auch jetzt nicht nach! Auf der NYFW setzen die Luxus-Labels wieder vermehrt auf Cut-Outs, geben dem Design aber einen modernen Twist. Besonders der Designer Tom Ford unterstützt den Trend und beweist mit seinen Looks, dass Cut-Outs nicht nur sexy, sondern auch elegant wirken können! Wer für bodenlange Kleider keinen Anlass hat, kann auch nach einem luftigen Sommerkleid mit Taillen-Cut-Outs greifen.

Tom Ford Kollektion 2023 © Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Netz und Nacktheit: Wie man den Trend straßentauglich machen kann

Selten konnte man so viel Netz und nackte Haut auf dem Catwalk beobachten, wie für die Frühling/Sommer Kollektionen 2023. Ob Tom Ford oder Theophilio: Nackte Brüste und der Mesh-Pieces scheinen ein perfektes Match zu sein. Statt Basic-Tanktop kannst du jetzt zu dieser High Fashion Alternative greifen. Aber nicht jeder möchte unbedingt gleich ALLES zeigen. Wenn du Netz tragen willst, aber noch angezogen aussehen möchtest, kannst du unter deinem Tanktop ein Bustier anziehen. Auch gerne gesehen ist ein Netz-Cover-up, welches du am Strand über deinen Bikini anziehst. Ideal für einen Lunch am Meer oder den Beachclub.

Theophilio Kollektion 2023 © Arturo Holmes / Getty Images

Prinzessinnen-Look im Sommerstil

Chiffon und Volants passen im nächsten Jahr zu jedem Anlass. Egal, ob für ein süßes Kleidchen, oder auch ein tolles Set, Rüschen werten deinen Look auf! Der gefaltete Stoff kennt kein Alter und wird im Sommer sowie im Winter von den Fashionistas getragen. Was ihn dieses Jahr so besonders macht? Je mehr Rüsche, desto besser! Extra auffallend finden wir ein Crop-Top-Set im Rüschen-Stil mit einem luftigen Sommerrock. Um das Outfit noch lebendiger aussehen zu lassen, kannst du zu einem floralen Muster greifen. Die Kombination aus Volants und Blumen-Print ist unschlagbar!

New York Fashion Week © Albert Urso / Getty Images

Bling-Bling: Die 2000er sind back

Auffällig, glänzend und sexy: Man sieht den Look und ist direkt in Party-Laune. Pailletten bringen die innerliche Dancing-Queen in uns hervor! Umso mehr freuen wir uns, dass die Designer:innen den Pailletten ein umfangreiches Comeback ermöglicht haben. Sie sind perfekt für festliche Anlässe, aber auch für den Alltag bietet sich die Schimmer-Stickerei an. Wir finden, dass Pailletten für ein Statement-Outfit gemacht sind. Solch ein Kleid schreit nach Feuerwerk.

Tom Ford Kollektion 2023 © Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images