von Pia Goward Was trägt man in diesem Jahr statt eines T-Shirts oder einer gewöhnlichen Strickjacke? Ganz viel Gehäkeltes!

Der Sommer wird luftig, denn in diesem Jahr freuen wir uns über gehäkelte Pullover. Die löchrigen Allrounder lassen sich super einfach kombinieren und versprühen einen richtigen 70s Vibe. Lebensfreude ist da programmiert!

Bunte Häkelpullover

Sommer, Sonne, Sonnenschein und bitte ganz viele bunte Farben! Lange genug haben wir das triste Grau am Himmel beobachten müssen, jetzt sind wir nicht nur bereit für einen blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein, sondern auch eine entsprechende Farbvielfalt, was unsere Garderobe angeht. Das Schöne an diesem Jahr ist übrigens, dass es kein Tabu bei Farben gibt, denn sowohl Pink, als auch Grün, Gelb, Blau und Orange sind gern gesehen und können auch untereinander kombiniert werden. Wie wäre es zum Beispiel mit dem typischen 70s Look mit einem Farbmix aus Orange, Gelb und Braun? Alternativ wirken auch Pink und Orange toll miteinander. Wer es eher geerdet mag, der greift auf ein leuchtendes Grün zurück oder ein kraftvolles Rot, wie die Farbe der Beeren.

Einfarbige Häkelpullover

Darf es etwas schlichter sein? Zu einigen Outfits passen einfarbige Pullover einfach besser – oder man ist nicht der Typ für bunte Farben. In jedem Fall gibt es dafür glücklicherweise auch die passenden Häkelpullis, mit denen du deine Outfits abrunden oder aufpeppen kannst. Da wir uns in einer freundlichen und warmen Jahreszeit befinden, sind helle Farben natürlich bestens geeignet. Beige, Cremeweiß oder ein strahlendes Weiß schreien geradezu 'Dies ist ein Sommer-Outfit!'. Kombinieren kannst du dazu, wie sollte es anders sein, natürlich sehr gut Jeans. Die Mischung aus Blau und hellen, schlichten Farben lässt einen Look zugleich edel aber auch lässig wirken. Doch nicht nur zu Jeans sehen die einfarbigen Häkelpullover gut aus, sie eignen sich auch toll zum Überziehen, wenn es abends in einem Kleid alleine etwas zu frisch wird. Einfach schnell den Pullover übergeworfen und schon wirst du nicht nur gewärmt, sondern siehst auch noch total stylisch aus.

Was zieht man drunter?

Häkel-Oberteile sind bekanntlich etwas durchsichtig, weil die Fasern nicht nah genug beieinander liegen. Was zieht man also drunter? Ein Kleid ist, wie bereits erwähnt, eine Option. Möchtest du den Häkelpullover zu einem Rock oder einer Hose kombinieren, dann kannst du entweder ein kleines Spaghettitop unterziehen oder du suchst dir einen Bandeau-BH aus. So blitzt kein BH ungewollt hervor, aber du trägst trotzdem etwas Dezentes unter dem Häkelpullover.

