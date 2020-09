90er-Trends, die wir unbedingt wieder tragen wollen

View this post on Instagram

the “lookin’ super fine in your corduroy” part of Backyard boy has been stuck in my head all week 🌙 pants gifted from @stylestruck.com.au * my arm isn’t edited lol my hand is just resting on my backside - weird pose that i’m never doing again ⁣ ⁣ ⁣ #corduroy #corduroypants #cargopants #beigepalette #beigepants #brownpants #vintagepants #eyelet #beltbuckle #retrooutfit #retrovibes #oneshouldertop #blacktanktop #asymmetrical #y2kaesthetic #y2kfashion #y2kfashion #y2kstyle #virtualstyle #virtualstylist #virtualstyling #retroaesthetic #baggypants #docmartens #docmartensstyle #discoverunder10k #whowhatwearing #chicstyle #edgyaesthetic #edgyfashion #edgystyle