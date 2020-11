Diese Winterjacke lieben alle Fashionistas – und wir auch!

Wollmantel und Daunenjacke bekommen Konkurrenz – und zwar von diesem Vintagepiece der Extraklasse. Die Aviator-Lederjacke hat ein modisches – und vor allem winterliches – Update bekommen und zählt in diesem Jahr zu den Must-haves im Schrank der Modemädchen.

Die Temperaturen erreichen langsam, aber sicher, den Gefrierpunkt und läuten mit Frost und Nebel den Winter ein. Zeit, die leichten Übergangsjacken mottenfest zu verpacken und sie bis ins nächste Jahr zu verabschieden sowie die warme Wintergarderobe nach vorne zu räumen. Im letzten Jahr haben wir da vor allem zu voluminösen Pufferjackets und übergroßen Teddycoats gegriffen, 2020 setzen wir allerdings auf ein Teil, das wir bis jetzt hauptsächlich in gut sortierten Vintage-Stores gefunden haben.

Zum Glück haben Fashionistas und Streetstyle-Brands das Potential in dem Retro-Piece entdeckt und es für diesen Winter kurzerhand zum neuen Fashion-Must-have auserkoren. In diesem Sinne: Welcome back, liebe Aviator-Jacke!

Das Besondere: Da die Lederjacke im Pilotenstyle in ihrer Ursprungsform ein wenig zu dünn für die kühlen Temperaturen ist, kommt sie jetzt mit kuscheligem Fellfutter daher, das sich als cooler Hingucker über die Außenkanten der Jacke hinaus zieht. Die typischen Aviator-Details wie der Gürtel auf Hüfthöhe, der XXL-Kragen und die schräg angesetzten Reißverschlüsse bleiben bei der modifizierten Jacke im Vintage-Look natürlich erhalten und verpassen ihr ein stylisches Upgrade.

So stylt ihr die Aviator-Jacke

Die Aviator-Jacke, die 2020 by the way auch gerne aus Kunstleder sein darf, macht sich besonders gut zu dem gerade angesagten chunky Look. In Kombination mit einer Wide Leg Jeans oder Cargopants, zu Plateauboots und Rollkragen-Pullover spielt die neue Trend-Jacke ganz vorne mit im Fashion-Game.

Doch auch der altbewährte Bruch aus lässig und feminin funktioniert hier auf ganzer Linie. Zum Midi-Strickkleid mit Schaftstiefeln passt die warme Mantel-Alternative ebenso wie zum fließenden Minikleid mit Strumpfhose und Ankleboots.

Cool und trendy – mit der gefütterten Aviator-Jacke kommen wir auf jeden Fall gut durch den anstehenden Winter. Und wenn unser neues Lieblingsteil dann doch irgendwann zu kühl werden sollte, sind Teddycoat und Pufferjacket zum Glück ja nicht weit weg.