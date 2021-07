Der Sommer erstrahlt in Babypink

Vogue Williams, Zoe Hardman – und sogar Kate Middleton. Sie alle sieht man in der Trendfarbe des Sommers gekleidet: Babypink.

Eine Trendfarbe dominiert zurzeit die Looks der Stars: Babypink hat es ihnen wohl besonders angetan, denn den frischen Ton sieht man jetzt überall. Pastellfarben sind im Sommer sowieso nicht wegzudenken – und gerade Rosa bringt den frisch gebräunten Teint noch mehr zum Strahlen. Kein Wunder also, dass Babypink gerade so angesagt ist.

Royales Rosa

Herzogin Catherine macht es vor und erscheint bei der Wimbledon Tennis Championship in einem Kleid von Beula London in, na klar, Babypink. Doch nicht nur die Farbe sorgt für einen mädchenhaften Touch. Auch die leichten Puffärmel und die zarte Knopfleiste machen ordentlich etwas her. Da das Kleid im Fokus liegt, verzichtet Kate auf viel Schmuck und Accessoires und hält es lieber dezent. Eine gute Wahl, wenn der Look etwas schlichter wirken soll.

Zoe Hardman kombiniert stilsicher Babyblau mit Babypink. © Splashnews.com

Traum in Pastell

Ein bisschen verspielter geht es bei Zoe Hardman zu. Die Moderatorin greift zu mehr Accessoires. Ihre Tasche wählt sie in Baby Blau und setzt damit einen schönen Akzent, der sich auch in ihren Ohrringen wiederfindet. Um den Look nicht zu bunt wirken zu lassen, trägt Zoe nudefarbene Schuhe, die das Ganze abrunden.

Vogue Williams setzt alles auf eine Karte und überzeugt mit viel Blingbling. © Splashnews.com

Von Kopf bis Fuß

Vogue Williams setzt noch einen oben drauf. Das Motto "weniger ist mehr" kommt bei ihr nicht infrage. Sie setzt auf einen Barbie-Look. Glitzer-Ohrringe in Herzform und eine XL-Sonnenbrille mit pinkfarbenen Gläsern scheinen vielleicht für den ein oder anderen zu viel sein, doch zu Vogue Williams passt das Outfit. Ihre weiße Tasche ergänzt den rosafarbenen Look hervorragend.

Farb-Fokus

Wer es lieber dezent mag, macht es wie Anna Schürrle. Die Frau von André Schürrle wählt nur ein Accessoire in der Trendfarbe. Um ihre Tasche in Babypink in den Fokus zu setzen, legt sie beim Rest des Looks Wert auf neutrale Farben. Besonders Weiß und Beige lassen sich perfekt mit dem Hellrosa kombinieren und sorgen für einen frischen Sommerlook.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf gala.de