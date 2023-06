Bequeme Hosen Diese 4 Modelle sind genauso gemütlich wie Jogginghosen

von Célin Röser Schick oder gemütlich? Warum sich entscheiden müssen, wenn man beides haben kann – und zwar mit diesen vier trendigen Hosenmodellen.

So langsam sind wir an den hohen Gemütlichkeitsfaktor unserer Jogginghosen gewöhnt. Nur schweren Herzens – und nur wenn es wirklich sein muss – quetschen wir uns in enge Jeans. Doch manchmal gibt es Anlässe, an denen man sich ein bisschen herausputzen muss und auch möchte. Dann heißt es: bye, bye geliebte Jogginghose.

Stilvolle Gelassenheit

Wir machen euch den Abschied leichter und stellen euch vier Hosenmodelle vor, die mindestens genauso bequem sind wie der treue Jogger. Dabei sehen sie verdammt schick aus und können zu jedem Anlass getragen werden. Dort kommt dann nun wirklich keiner auf die Idee, dass man darin auch Entspannen kann. Praktisch!