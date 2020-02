Berlinale 2020: Die Glamour-Looks vom roten Teppich

Mit ihrem märchenhaften BoHo-Style verzaubert "Once upon a Time in Hollywood"-Darstellerin Margaret Qualley derzeit die roten Teppiche dieser Welt. Und auch auf der Berlinale entschied sich die Tochter von Schauspielerin Andy MacDonald für einen Look in diesem Stil. Das hauchzarte, weiße Kleid kombiniert die Schauspielerin mit schwarz-weißen Lack-Stiefeletten, die für einen tollen Stilbruch sorgen.