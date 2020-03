Alle Influencer lieben blaue Sandalen – und auch wir sind schockverliebt

Wenn sich alle Influencer einig sind, dann wissen wir: Hier ist ein neuer Mega- Trend im Anmarsch. Leonie Hanne, Caro Daur und Co. haben es uns in den vergangenen Wochen vorgemacht und wir können es schon jetzt kaum erwarten, es endlich nachzumachen. Die Rede ist von dem wohl coolsten Schuh der Saison: den blauen Sandalen.

Super elegant, super sexy aber vor allem eins: ein super Hingucker! Ob elegant gestylt oder lässig kombiniert – dieser Schuh verpasst deinem Look ein echtes Style-Upgrade und uns eine Extraportion Frühlingsgefühle.

Und wen wundert das, schließlich kommen die It-Treter der Stunde in der wohl schönsten Farbe der Saison daher. Das strahlende Türkisblau weckt in uns jedenfalls märchenhafte Erinnerungen an einen wolkenlosen Himmel und einen erfrischenden Pool im Urlaub – hach!

In Sachen Farbe sind wir uns bei unserem neuen Lieblingsschuh also einig, die Form hingegen darf je nach Gusto munter variieren. Fashionistas greifen zu Modellen mit eckiger Spitze, modischen Zehentrennern mit Kittenheel oder gesteppten Mules à la Bottega Veneta. Wer sich an den Trend etwas langsamer heranwagen möchte, der setzt für den Anfang auf filigrane Sandalen mit zarten Riemchen.

So stylt ihr blaue Sandalen

Man mag es vielleicht nicht glauben, aber das Styling dieser Schmuckstücke ist so easypeasy, dass ihr kaum einen Gedanken daran verschwenden müsst. Schnappt euch alles in Weiß und Blau, was nicht bei drei hinter der Kleiderstange verschwunden ist – et volià!

Neulinge im Blaue-Sandalen-Spiel beginnen mit einem all-white Look, die Mutigen unter euch setzen auf Blau, Blau und noch mehr Blau (Blaue Sandalen + hellblaues Denim = Soooo cool!) und wer es richtig wissen will, der kombiniert die Trend-Treter als Kontrast zu zartem Butterblumengelb oder trendigem Flieder. Aber Achtung: Damit der Look trotzdem funktioniert, unbedingt ein weiteres Accessoire in demselben Blau kombinieren.