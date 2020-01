Tranparentes Volumen: Diese zwei Trends kombinieren wir jetzt

Ob lang mit engen Ärmelabschlüssen oder gekürzt auf Ellbogenhöhe – die Shops sind voll mit Puffärmeln! Besonders beliebt sind die voluminösen Ärmel an weichen Strickpullis, doch der Fokus liegt momentan auf durchsichtigen Ärmeln aus Organza-Stoff. Die feinen, gebauschten Ärmel kennen wir bereits vom Transparte-Blusen-Trend, doch dieses Mal gehen wir eben nicht komplett aufs Ganze, sondern lassen unsere Haut nur durch die hauchzarten XXL-Ärmel durchscheinen, während der Rest blickdicht bleibt – feminin, elegant und einen Tick sexy!

So stylt ihr die Trend-Kombi am besten

Zu den eleganten, blickdichten Blusen mit den elfenzarten Puffärmeln gesellen sich nun auch andere stylische It-Pieces, die die raffinierte Kombi in sich vereinen. So tragen wir jetzt auch klassische Shirts, weiche Strickpullis oder luftige Kleider mit voluminösen Organza-Ärmeln. Wer gleich dreifach stylisch sein will, der greift bei den modischen Oberteilen zum Polka-Dot-Print und deckt damit gleich einen weiteren Frühjahrstrend ab – alle guten Dinge sind eben drei!

Wer es lieber etwas dezenter hat, der hält sich an elegante Plumetis-Blusen in schwarz oder weiß, die mit ihren kleinen bestickten Punkten dem Polka-Dot-Trend ebenfalls sehr nahe kommen. Wem das zu langweilig ist, der hat ebenfalls eine große Auswahl an satten Farbnuancen sowie leichten Pastelltönen.

Besonders letztere passen in der Kombination mit den federleichten Ballonärmeln extrem gut in den kommenden Frühling und verpassen dir einen feengleichen Look! Zu girly? Kombiniere Pastelltöne einfach mit einer Lack- oder Lederhose, derben Boots oder ausdrucksstarken Farbakzenten – hallo, Stilbruch!

Eines ist sicher, die voluminösen Organza-Ärmel an T-Shirt, Pullover oder Kleid verwandeln jedes Basic-Teil in einen Mega-Hingucker. Daher kombinieren wir den raffinierten Twist am liebsten zur lässigen Mom-Jeans und sportlichen Sneakern. So wird der sexy Elfen-Look absolut alltagstauglich und der Fokus bleibt auf den hauchzarten Ärmeln.

Aber auch zum schmalen Satin-Midi-Rock oder weiten Culotte sehen die XXL-Ärmel mit Sheer-Effekt absolut klasse aus. Dazu schmale Ankle-Boots und fertig ist der feminine Look mit dem Must-have der Saison!