Ein lässiger Blazer ist einfach immer eine gute Wahl! Er verleiht uns Coolness, Selbstbewusstsein und in der neuen Trendkombi auch eine ordentliche Portion Sexappeal.

Die Hose passt, der Blazer sitzt, aber was ziehe ich darunter? Während Blazer vor ein paar Jahren noch mit aufwendigen Blusen und Tops getragen wurde, wurden die Kombiteile im Laufe der Zeit immer schlichter und vor allem knapper. So knapp, dass wir in diesem Frühling auf ein klassisches Oberteil verzichten und ganz einfach zum BH greifen. Wie das geht und wie dieser Trend alltagstauglich wird, zeigen wir euch hier …

BH + Blazer: Schlicht wie Sandra Bullock

Wer an das Wort BH denkt, hat in der Regel direkt ein sexy Piece mit Spitze vor Augen. Das kann, muss aber nicht sein! Sandra Bullock verzichtet bei der Wahl ihres BHs ganz bewusst auf jeglichen Schnickschnack und setzt auf ein zeitloses Bra-Top in schlichtem Schwarz. Die perfekte Ergänzung für einen ausgefalleneren Anzug, von dem nichts ablenken soll. Diese Kombi wirkt sexy, aber vor allem unaufgeregt, denn hier steht der Blazer im Fokus. Und bei einem so schönen Modell wie diesem, ist das definitiv richtig so!

Sandra Bullock begeistert in New York mit der angesagten Trendkombi. © Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images / Getty Images

Sexy wie Emma Watson

Wer an der Modefront etwas mutiger unterwegs ist, macht es wie Emma Watson und greift ganz einfach zu einem ausgefalleneren Modell mit Spitze, Cut-Outs oder sexy Mesh-Einsätzen. Wichtig: Bei einem gewagteren Look wie diesem verzichten wir lieber auf auffällige Farben, so wirkt das Outfit direkt zeitloser und vor allem eleganter. Auch beim Blazer sollte man hier auf hochwertige Materialien und einen lässigen oversized Schnitt achten. Die Kombination auf ultrafeminin und lässig maskulin macht den Look spannend und aufregend.

Emma Watson im stylischen Bra mit Cut-Outs. © Mike Marsland / Getty Images

Sportlich wie Alice Barbier

Ob Bloggerin Alice Barbier ihren Sport-BH nach dem Workout direkt angelassen hat? Ok, das vielleicht nicht, aber genau dieses Feeling soll vermittelt werden: ungezwungen und vor allem superlässig. Anders als bei sexy Dessous darf hier munter und fleißig zur Farbe gegriffen werden. Vor allem Neontöne kommen bei dieser Kombi besonders gut an. Die knalligen Farben wirken frisch und werden bei schlichten Blazern zum echten Eyecatcher.

Alice Barbier in Paris. © Edward Berthelot / Getty Images