SO sieht das perfekte Brautkleid aus – laut Männern

Die Suche nach dem perfekten Brautkleid kann mitunter zur schönsten, aber auch anstrengendsten Aufgabe während der Hochzeitsplanung werden. Denn am Ende soll der Traum in Weiß nicht nur einen selber, sondern auch den Bräutigam sprichwörtlich umhauen. Tja, wir haben gute Nachrichten: Die Suche hat ein Ende! Ein australisches Laben will nun herausgefunden haben, welches Brautkleid absolut JEDEM Mann gefällt!

Meerjungfrau, A-Linie oder mit gaaanz viel Bling Bling: Die meisten Frauen wissen genau, in welchem Brautkleid sie einmal heiraten möchten. Doch wenn der große Tag tatsächlich gekommen ist, geht es plötzlich nicht mehr nur darum, ob man sich selbst unwiderstehlich findet, sondern auch darum, den Zukünftigen aus den polierten Latschen zu hauen. Denn sind wir mal ehrlich: Die Tradition, nach der der Bräutigam das Brautkleid vor der Hochzeit nicht sehen darf, macht es Frau nicht gerade leichter. Das australische Label Grace Loves Lace hingegen schon.

Ein Jahr lang haben die Inhaber unzählige Ehemänner auf der ganzen Welt gefragt, was am Brautkleid ihrer Frau ihnen am besten gefallen hat. Basierend auf den Antworten haben die Gründer von Grace Loves Lace schließlich ein Hochzeitskleid kreiert, das zu einhundert Prozent den Idealvorstellungen der Männer entsprechen soll.

Na, neugierig, was dabei herausgekommen ist? Und so sieht es aus:

Hättet ihr mit diesem Ergebnis gerechnet? Ein Prinzessinnenrock, ein Ausschnitt bis zum Bauchnabel oder sexy Spitzenärmel sucht man bei diesem Modell vergeblich. Stattdessen soll ein schlichtes, aber figurbetontes Kleid aus feiner Spitze, ein sexy Herzausschnitt, zarte Spaghetti-Träger und eine kleine Schleppe das Herz der Männer vor dem Traualtar in Wallungen bringen. Und was sollen wir dazu noch sagen, außer: Liebe Männer, da habt ihr nicht die schlechteste Wahl getroffen!

Doch keine Angst! Diese kleine australische Marktforschung bedeutet jetzt nicht, dass ihr all eure Brautkleid-Vorsätze über Bord werfen müsst. Wenn ihr schon immer von einem breiten Tüllrock und einem hochgeschlossenen Oberteil geträumt habt, dann lasst euch bloß nicht abhalten. Denn eines ist doch mal so sicher wie das "Ja" vor dem Altar: Ganz egal, in welchem Kleid ihr an eurem besonderen Tag vor euren Liebsten tretet, er wird es lieben!

Ihr sucht noch nach schönen Brautkleid-Inspirationen?

Und nur für den Fall, dass ihr in Sachen Brautkleid noch ein unbeschriebenes Blatt seid und euch gerne inspirieren lasst: Hier haben wir viele hilfreiche Tipps, für euch, die ihr vor dem Kauf eines Brautkleides wissen solltet. Vielleicht wisst ihr aber auch schon, was ihr sucht, wollt aber keine Unsummen dafür ausgeben? Diese Brautkleider kosten alle unter 500 Euro. Und last but not least für alle, die es royal mögen: Hier shoppt ihr das Brautkleid von Meghan Markle günstig nach, dieses Label hat hingegen den Traum in Weiß von Herzogin Kate günstig kopiert.