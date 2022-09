Die BRIGITTE Shopping Card ist Dein Schlüssel zu attraktiven Rabatten von insgesamt 19 Fashion-, Beauty-, Living-, Food- und Lifestyle-Partnern. Damit Du direkt loslegen kannst, verraten wir Dir kurz, wie Du die Card zum Glühen bringst.

BRIGITTE SHOPPING DAYS vom 14.9. bis 4.10.2022

Während der BRIGITTE Shopping Days vom 14.9. bis 4.10.2022 bekommst Du von uns die tollsten Shopping-Rabatte geschenkt! Das heißt für Dich, dass Du richtig viel sparen kannst. Was Du dafür tun musst? Shoppen! Und zwar mit der digitalen Shopping Card – online oder auch im stationären Handel. Achte in der Filiale einfach darauf, ob die BRIGITTE Shopping Days vor Ort beworben werden.

Das ist die neue digitale BRIGITTE Shopping Card © Brigitte

Du sparst beim Einkauf von Mode und Schuhen, Taschen und Schmuck, Beauty-Lieblingen, Möbeln und Wohn-Accessoires, Kunst, Deko oder Food. 19 Marken sind dabei, von Flaconi über mymuesli, Reishunger bis zu Shop Apotheke und Mirapodo. Wir wünschen dir viel Spaß!



Wie bekomme ich die BRIGITTE Shopping Days Karte?

Ab sofort gibt es keine gedruckte Karte mehr im Heft. Dafür kannst Du jetzt eine digitale Karte nutzen, um vor Ort in der Filiale einzukaufen. In der BRIGITTE Shopping Days-Ausgabe (Heft Nr. 20/2022, ab 14.09.2022 im Handel) findest Du einen QR-Code. Diesen scannst Du und gelangst direkt zur digitalen BRIGITTE Shopping Days Karte. Oder Du gehst einfach auf www.brigitte.de/shoppingdays. Dann klickst Du auf die Partner Deiner Wahl und siehst direkt alle Rabatt-Codes, die Du digital im Online-Shop nutzen kannst.

Welche Möglichkeiten habt ihr, die Vorteile der BRIGITTE Shopping Days-Karte zu nutzen?

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, die Vorteile der BRIGITTE Shopping Days zu nutzen: in der Filiale oder online. Alles ganz einfach. So geht´s!

In der Filiale: dazu einfach die Filialverfügbarkeit in der BRIGITTE Shopping Days Ausgabe oder auf Brigitte.de/shoppingdays prüfen und Store-Lieblinge finden. Danach geht’s ab in die Filiale, hier könnt ihr neue Lieblings-teile entdecken. Dann die digitale BRIGITTE Shopping Days Karte an der Kasse vorzeigen und über tolle Rabatte freuen. Online: hier gibt es zwei Möglichkeiten für euch, tolle neue Produkte zu entdecken und zu shoppen. Auf den Partner-Shops: ihr könnt Inspiration in der BRIGITTE Shopping Days Ausgabe finden und online in den Lieblings-Onlineshops stöbern. Dazu die Rabattcodes der Partner während des Verkaufsvorgangs in den ausgewählten Onlineshops eingeben und sich über starke Rabatte freuen! Auf Brigitte.de/shoppingdays:Ruft dazu einfach die Seite auf und genießt viele Vorteile. Die angezeigten Rabattcodes werden durch einen Klick automatisch kopiert und direkt im Lieblings-Onlineshop eingefügt.

Welche Vorteile hat www.brigitte.de/shoppingdays?

Ihr seht alle 21 Partner und Codes auf einen Blick.

Alle Rabatte sind via Smartphone immer dabei.

Es gibt eine schnelle Umfeldsuche dank Store-Finder. Gebt hier eure Postleitzahl ein und lasst euch alle Shops in eurer Nähe anzeigen.

Welche Shops nehmen in diesem Jahr teil?

Alle teilnehmenden 19 Partner der kommenden Shopping Days findest Du auf BRIGITTE.de im 'Home'-Bereich des Shopping Days Specials und im BRIGITTE-Magazin (Heft Nr. 20/2022, ab 14.09.2022 im Handel).

Wie lege ich die Shopping Days Karte im Handel vor?

Um Dir die Rabatte zu sichern, zeige einfach die digitale BRIGITTE Shopping Days Karte in den teilnehmenden Geschäften beim Bezahlen vor.

Ich habe Probleme mit den Rabatt-Codes. An wen kann ich mich wenden?

Meldet euch bitte direkt unter shoppingdays@brigitte.de, dann können wir uns euer Problem genauer ansehen.

Warum möchte die Webseite Zugriff auf meinen Standort haben?

Unsere integrierte Storefinder-Karte zeigt euch alle teilnehmenden Läden in eurer Umgebung an und hilft euch dabei, eure Lieblingsstores leichter zu finden. Um zu wissen, wo ihr euch befindet, benötigen wir euren Standort. (Die Standortbestimmung erfolgt nur nach eurer konkreten Zustimmung. Die Datenverarbeitung/-speicherung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung der Standortbestimmung und wird im unmittelbaren Anschluss gelöscht.)

Ich bin Tablet-Nutzerin. Kann ich den Shopping Card-Bereich auch auf dem Tablet nutzen?

Ja, auch per Tablet könnt ihr www.brigitte.de/shoppingdays aufrufen. Dort findet ihr ebenfalls alle Partnerangebote mit den jeweiligen Rabatten.

Ich wohne in Österreich/in der Schweiz. Wie nehme ich an den BRIGITTE Shopping Days teil?

Ein paar der ausgewählten Partner gewähren die Rabatte und Angebote auch in Österreich bzw. in der Schweiz. Schaut hierzu einfach auf www.brigitte.de/shoppingdays im Angebot der jeweiligen Marke oder in eurer BRIGITTE-Ausgabe nach. Die Partner, bei denen ihr die Rabatte bekommt, haben dies im Text angegeben.