Button Front Jeans: Diesen Jeanstrend lieben alle Französinnen

Wenn jemand guten Stil hat, dann sind es die Französinnen. Und die Italienerinnen. Und die Skandinavierinnen. Und ... okay, jetzt reicht's. Vor allem wegen ihres tollen Sinns für Mode und neue Trends lassen wir uns immer wieder gern von ihnen inspirieren. Diesmal ist es ein Jeans-Trend, den wir bei den französischen It-Girls gesehen haben – und sofort tragen wollen.

Button Front Jeans – das neue It-Piece

Die Button Front Jeans ist aktuell DAS Key-Piece, das wir immer öfter an den Französinnen sehen. Kein Wunder, die Jeans mit sichtbarer Knopfleiste sieht ja auch super stylisch aus. Anders als bei den klassischen Jeans sind die Knöpfe nicht durch Stoff verdeckt, sie liegen ganz bewusst frei. Meistens haben die Button Front Jeans etwa vier Knöpfe. Diese Jeans sind die perfekte Kombination aus Basic und Eyecatcher. Je nachdem, welchen Schnitt ihr am liebsten tragt, gibt es die Button Fron Jeans auch als High Waist Jeans, Boot Cut oder Skinny Jeans. Heißt also: Wir können sie alle tragen (und lieben!).

Button Front Jeans: So stylt ihr sie im Alltag

Auch das Styling der Button Front Jeans erledigen wir quasi im Schlaf. Ihr könnt sie genau so tragen, wie ihr eure Lieblingsjeans auch kombiniert. Die French Girls tragen die Jeans zum Beispiel total gern zum kurzen Strickcardigan. Auch ein kürzer geschnittener Wollpullover oder ein enger Rollkragenpullover passen hervorragend. Oder wie wäre es mit einem lässigen Overzied Blazer – vielleicht mit Karomuster?!

Sehr beliebt bei den Französinnen sind die Flare Jeans. Sie sitzen eng, verlaufen unten aber eher wie eine Schlaghose. Sie enden meist auf Knöchelhöhe oder noch etwas höher, so kommen die Schuhe auch fabelhaft zur Geltung. Auch die klassischen Straight Jeans – also die gerade geschnittenen Jeans – sind bei den Französinnen mega angesagt. Und wir lieben sie ebenfalls sehr. Ihr wisst nicht, welche Passform für euch die beste ist? Kein Problem! Wir verraten euch, wie ihr die perfekte Jeans findet.