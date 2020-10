Herzogin Meghan liebt diesen Mantel-Klassiker – und wir 2020 auch wieder!

Meghan Markle gehört zu den größten royalen Trendsettern. Kein Wunder also, dass wir vor allem jetzt zum Start der neuen Saison bei ihren Looks ganz genau hinschauen.

Der Herbst steht mit scharrenden Hufen in den Startlöchern und hat wie jedes Jahr jede Menge neue Trends im Gepäck. Heißt: Die luftigen Sommerstücke dürfen im Regal nach hinten rutschen und Platz machen für neue Lieblingsteile. Doch nicht jedes neue Design muss sofort in die heiligen vier Wände unseres Schrankes einziehen. Es gibt Teile, die so klassisch sind, dass sie nicht nur jede Saison überdauern, sondern dank kleinerer Updates auch locker mit jedem neuen It-Piece mithalten können.

Den besten Beweis dafür liefert uns Meghan Markle. Die Herzogin gehörte nur ein Jahr lang zu den Senior-Royals, schaffte es in dieser Zeit aber spielend leicht, zu der am besten angezogenen Adligen der Welt zu avancieren. Ihre Geheimwaffe: der Camelcoat!

Der beigefarbene Wollmantel zählt seit rund vierzig Jahren zu den modischen Evergreens und ist Jahr für Jahr fester Bestandteil im Repertoire der Designer – und im Kleiderschrank der Fashionistas. Kein Wunder also, dass auch Meghan dem Herbst-Allrounder verfallen ist. Statt also durch die Stores zu ziehen und ein kleines Vermögen für trendige Eintagsfliegen auszugeben, lohnt es sich, in den angesagten Klassiker zu investieren, denn wir versprechen euch: Ein Camelcoat ist nicht nur eine Anschaffung fürs Leben, er ist noch dazu ein echtes Style-Chamäleon.

So stylt ihr den Camelcoat

Kaum ein Modeteil ist so easy zu stylen wie der Camelcoat. Ob elegant zu Pencilskirt und Kaschmirpulli oder lässig zu Lederpants und Hoodie – der Camelcoat hebt deinen Look im Nu auf ein neues Fashionlevel. Wer auf die Extraportion Trend dennoch nicht verzichten möchte, der macht es wie Herzogin Meghan und setzt auf den derzeit angesagten Monochrome-Look und trägt den Kult-Mantel zu gleichfarbigen Teilen beziehungsweise Teilen aus der Braun-Familie.

Dabei bleibt es ganz euch überlassen, auf welchen Schnitt ihr setzt. Liebt ihr die schlichte Einknopf-Variante oder darf es ein bisschen trendiger sein? Dann solltet ihr unbedingt bei midilangen Modellen mit übergroßem Revers und Taillengürtel zuschlagen. Diese zaubern nicht nur eine tolle Sanduhr-Silhouette, sie verpassen deinem Style auch noch diesen ganz besonderen Meghan-Twist. Dazu ein paar Schaftstiefel und eine passende Trendbag – hallo royale Fashionista!