Wir sagen "Bonjour" zur Croissant-Bag

Es ist zum Verzweifeln: Gerade erst wollen wir alle unbedingt die Nylon-Bags, schon kommt die nächste Traumtasche daher. Doch hier lohnt sich die Investition! Wieso wir bei dieser Tasche einfach nicht widerstehen können lest ihr hier.

Hmm, Croissants... gedanklich sehen wir uns schon in einem kleinen Pariser Café mit Blick auf dem Eiffelturm sitzen. Mit einem Kaffee in der einen Hand und dem süßen Gebäck in der anderen einfach das Leben genießen. Hier geht es aber nicht um diese Art von Croissants. Gemeint ist damit die neue Form der It-Bags: Halbmondförmig und mindestens genauso verführerisch. Sie zeichnet sich durch einen slouchy Look des Leders aus.

Croissant-Bags: Neue It-Bag am Horizont

Dass Croissant-Bags einen wahren Höhenflug erleben, sieht man einerseits auf Instagram & Co. – die Mode-Influencer lieben das Modell und posten sich fleißig mit der It-Bag am Arm. Andererseits ist die Nachfrage nach dem Stichwort "Croissant" im Zusammenhang mit Taschen bei der Modesuchplattform "Lyst" im Vergleich zum selben Zeitraum im letzten Jahr um 206 Prozent gestiegen. Ein klares Indiz also, dass wir an dieser Tasche 2021 wohl nicht vorbeikommen.

Croissant-Bags: Die Wegbereiter

Das italienische Modehaus Bottega Veneta versetzt uns regelmäßig mit ihren traumhaften Kreationen ins Staunen. So ist es auch dieses Mal: Die "Shoulder Pouch" der Luxusmarke brachte den Trend der Croissant-Bags auf die Laufstege und in unsere Tagträume. Auch Moderiese Fendi ist mitverantwortlich und fungiert (nach den Baguette-Bags, die Klassiker-Tasche des Hauses) als Namensgeber der Modelle.

Croissant-Bag: Die besten Modelle

Doch leider sind diese Taschen nicht nur traumhaft, sondern auch eine wahre Investition. Bei Bottega Veneta starten die Taschen bei 2.200 Euro, die Fendi-Modelle beginnen bei 1.600 Euro. Ähnlich sieht es bei Louis Vuitton und Co. aus, die ebenfalls dem Croissant-Hype verfallen sind. Zum Glück lassen uns unsere Lieblings-Streetstyle-Labels nicht hängen und bieten uns erschwingliche Alternativen an! Ganz vorne mit dabei: Die "Anja" Tasche von Nanushka. Mit circa 400 Euro zwar immer noch kein absolutes Schnäppchen, aber eine gute Alternative zu den Luxustaschen. Bei den großen Modeketten Mango, Zara & Co. finden sich ebenfalls Croissant-Bags im erschwinglichen Preissegment.

Deshalb lieben wir Croissant-Bags

So viel steht fest: Mit diesem Modell kann man nicht falsch liegen. Es bietet genug Platz für den Alltag, aber auch die Nacht kann man mit ihr durchmachen. Mit dieser Tasche kehren wir von dem Trend zur Minitasche ab und müssen uns nicht mehr zwischen unseren Lieblingssachen entscheiden – wir nehmen sie einfach alle mit! Noch ein Rouge, ein Lippenstift – und vielleicht doch lieber das Diensthandy einstecken, falls ein Anruf kommt... Kein Problem mit der Croissant Bag! Auch hier lässt sich selbstverständlich zwischen verschiedenen Größen wählen, die "Shoulder Pouch" von Bottega Veneta scheint aber die Rückkehr zu größeren Modellen anzukündigen.

So stylen wir die It-Bag

Die Croissant-Bag sieht besonders elegant in neutralen Farben wie Weiß, Beige oder Grau aus. Diese edlen Farben kommen am besten in Kombination zu einem farblich passenden Outfit zur Geltung. So sehen wir es auch bei diversen Bloggern, die sich mit der Tasche posten. Andererseits sind wir von der Vorstellung einer knalligen Bag in Kombination mit einem schlichten Outfit sehr angetan. Man kann mit der unkomplizierten Tasche auf alle Fälle schwierig danebenliegen. Das ist einer der Gründe (neben dem uuunglaublich tollen Design), wieso wir dieser Tasche im Sommer 2021 komplett verfallen sind!

Verwendete Quellen: Lyst.de, Instagram.com, eigene Recherche