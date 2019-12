Echte Styleköniginnen!? Der Look der Royals

Königin Letizia hat es wieder geschafft! Die spanische Königin zieht mit ihren Outfits oftmals alle Blicke auf sich. Ihr Auftritt beim "Princess of Girona Award 2019" war mit Sicherheit nicht anders. Sie trat in einem edlen Hosenanzug vors Publikum, den wir sofort in unsere Garderobe aufnehmen würden – in klassischem Schwarz und Federn an den Ärmelenden.