Das ist die Lieblingsmarke der Französinnen

Chanel, Chloé, Sandro, Lacoste – alles französische Modemarken, die super beliebt sind. Aber: Insgeheim fliegen die Französinnen auf eine Fashion Brand, die gar nicht aus Frankreich kommt, sondern aus den USA. Na, erratet ihr schon, welche es ist?

Die Lieblingsmarke der French Girls ist ...

Okay, wir spannen euch nicht weiter auf die Folter. Es ist Nike. Ihr seid jetzt vermutlich genauso erstaunt wie wir, denn bei den Französinnen denken wir eigentlich nicht als erstes an einen sportlich-lässigen Look. Eher im Gegenteil. Die Mode-Suchmaschine Lyst hat eine Analyse von 50 Millionen Suchanfragen aus 47 Länder veröffentlicht – und dabei ist genau das herausgekommen. Die Französinnen sind also heimliche Sport-Fashion-Liebhaberinnen. Die Deutschen dagegen suchen am häufigsten nach Balenciaga, die Polen nach der Marke Off-White und im UK ist Gucci ganz hoch im Kurs. Ob die Teile dann auch gekauft werden, ist natürlich eine andere Frage.

Natürlich wollen wir sofort wissen, welche Trendteile denn bei bei unseren Modevorbildern aus Frankreich im Kleiderschrank landen sollen. Und die ersten drei Plätze zeigen uns eindeutig: Die Französinnen stehen auf Sneaker. Denn die werden mit Abstand am häufigsten gesucht. Logisch, ohne Sneaker kommen wir mittlerweile auch nicht mehr weit. Sie passen zu jedem Look und zu jedem Anlass. Und wie stylen die French Girls ihre Sneaker?

So geht der French Style

Eigentlich können wir Sneaker ja zu fast allem kombinieren. Die Französinnen tragen sie vor allem zu sehr femininen Looks, um so den perfekten Stilbruch zu kreieren. Ihr könnt sie zum Beispiel perfekt zu einem Ensemble tragen – die sind diesen Herbst ohnehin mega angesagt! Auch zum Midirock oder -kleid passen die sportlichen Schuhe hervorragend. Ebenfalls beliebt: In Kombination mit Lederhose und Oversize-Pullover. Wir lieben es!