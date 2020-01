Nie mehr ohne: Das sind die Lieblingsteile der Redaktion

Ich bin in letzter Zeit total auf dem Schmuck-Trip. Diese süßen Hoops in Herzform habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen – und ich LIEBE sie. Man kann sie super mit anderen Ohrringen kombinieren, ich trage sie oft in meinen oberen Ohrlöchern. Sie sind nicht zu groß und nicht zu klein, passen einfach zu allem und sind einfach perfekt. Ich bin so verliebt! Von fafe collection, rund 50 Euro.

Friederike, Mode- und Beauty-Redakteurin