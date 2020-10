Das sind die Lieblings-Hersttrends der Redaktion

Wollt ihr euch auch schon auf den Herbst einstimmen? Geht uns genauso! Deshalb kommen hier unsere persönlichen Lieblingstrends.

Es gibt viele fancy Modetrends – und das nicht nur in dieser Herbstsaison. Das heißt aber nicht, dass wir die auch alle gut finden müssen. Wir verraten euch, welche Trends wir jetzt besonders lieben. Und ja, die sind alle tragbar!

Cord

Old but Gold: Cord gehört für uns einfach in die perfekte Herbstgarderobe. Egal ob als Jacke, als Oversize-Hemd, als Rock oder als Hose. Besonders cool sieht Cord in herbstlichen Farben wie Grün, Rostrot oder Braun aus. Am besten kombinieren wir die Teile zu einem Basic. Outfit, so stiehlt nichts davon unserem Cord die Show.

Zweiteiler

Wir sind offiziell verleibt – und zwar in die Kombination aus Top und passendem Cardigan. Die Zweiteiler gibt's nämlich gerade überall in den Onlineshops und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Durch besondere Farben und Materialien werden die Teile zum mega Eyecatcher und sie brauchen auch gar nicht viel Drumherum. Einfach eine Jeans oder euren Lieblingsrock – läuft!

Beige all over

Der Monochrome-Look ist nach wie vor einer unserer Lieblinge. Ein Outfit in einer Farbe geht einfach immer. Ganz besonders haben wir es jetzt auf sämtliche Beige-Töne abgesehen. Die kombinieren wir jetzt rauf und runter miteinander. Schuhe, Accessoires, Röcke, Kleider, Hosen und Pullover – je mehr, desto besser. Aber achtet darauf, dass der Ton nicht bei allen Teilen genau gleich aussieht.

Midi-Mäntel

Es kann nur eine perfekte Übergangsjacke geben – und das ist der Mantel. Den tragen wir diesen Herbst total gern in Midilänge und am besten mit Taillengürtel. Der sorgt dafür, dass wir darin nicht untergehen. Auch gesteppte Mäntel finden wir suuuper, die dürfen dann auch gern etwas weiter geschnitten sein (vorausgesetzt, sie haben einen Taillengürtel).

Lederteile

Diesen Herbst sind wir total in LOVE mit Leder. Und wir meinen nicht den robusten Biker.Look, sondern eher feminine Teile, die diese Saison in Leder oder Kunstleder daherkommen. Das Minikleid aus Kunstleder kombinieren wir zum Beispiel zu Overknees oder Sneakern. Blazer in Lederoptik tragen wir zur Mom Jeans und unseren Lieblingsboots. Eigentlich können wir Leder zu allem tragen, wir dürfen nur nicht übertreiben, sonst wirkt der Look schnell überladen.