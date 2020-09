Was hältst du von solcher Mode? Stimme ab!

Egal, ob ihr verrückte Trends liebt oder nicht. Genau das ist ja so schön an der Modewelt. Jeder kann das tragen, was er will. Ganz egal, was andere davon halten. Falls ihr also für einen dieser Trends brennt, dann tragt ihn auch. Und zwar mit Stolz!