Diese Veränderung hat viel zu lange auf sich warten lassen

von Rike Andresen

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

29. Juli 2021

Hansaplast produziert Sensitive Pflaster in zwei weiteren Hautfarben

Eine Veränderung, die in die richtige Richtung geht: Das Hamburger Unternehmen Hansaplast produziert ab sofort seine Sensitive Pflaster in zwei weiteren Farben. Die Pflaster sind nun sowohl online als auch im Handel in "Medium" und "Dunkel" erhältlich.

28. Juli 2021

Disco Brows: Der perfekte Make-up-Look für die nächste Party

Die US-amerikanische Visagistin löste mit ihrem Brow-Look regelrecht einen Hype aus. Auf ihrem neuestem Instagram Foto zeigt sich Megs Cahill nämlich mit glitzernden Augenbrauen. Dafür bringt die Visagistin ihre Augenbrauen erst mit einem Brow-Gel in Form, anschließend verdichtet sie ihre Augenbrauen mit einem feinen Augenbrauenstift. Und dann kreiert sie die Disco Brows, indem sie glitzernden Lidschatten auf ihre Augenbrauen presst. Damit der Look nicht zu extrem wird, zeichnet sie anschließend noch feine Härchen mit ihrem Augenbrauen-Stift nach. Ihre Fans zeigen sich von dem neuen Brow-Look begeistert. Unter dem Foto finden sich zahlreiche Kommentare wie: "Das muss ich ausprobieren" oder "Ich liebe den Look". Zugegebenermaßen: Für den Alltag können wir uns den Look nur schwer vorstellen. Aber für die nächste Party oder das nächste Festival finden wir die Disco Brows grandios – denn damit wird man garantiert zum Hingucker des Abends.

Verwendete Quelle: Instagram.com