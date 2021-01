Das ist dein Trend-Teil für 2021

Neues Jahr, neue Chancen – neues Fashion-Investment? Unbedingt! Wir verraten, welches It-Piece laut Sternzeichen am besten passt und euch in diesem Jahr am meisten Glück bescheren wird.

Das vergangene Jahr hat uns auf eine harte Probe gestellt – und auch 2021 startet bisher noch etwas holprig. Grund genug, uns mal wieder etwas zu gönnen. Ob Designer-Tasche, ein Paar neue Schuhe oder ein extravaganter Mantel: Astrologin und Fashion Stylistin Alexandra Kruse hat gemeinsam mit Klarna herausgefunden, welches It-Piece zu eurem Sternzeichen passt. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wassermann

Du sprudelst nur so vor neuen Ideen und Plänen für 2021! Dein schöpferisches Wesen erlaubt es dir nicht, lange still zu stehen und es dir in deiner Komfortzone gemütlich zu machen. Auch in der Mode erfindest du dich gerne neu, versuchst dich an neuen Trends und bleibst unkonventionell. Doch so sehr du auch den Wandel und das Neue liebst, die zum Teil auch unsicheren Umstände sorgen bei dir manchmal für Unbehagen. An solchen Tagen brauchst du etwas, auf das du dich verlassen kannst, welches dir wieder die Sicherheit schenkt, um deine Pläne, in die Tat umzusetzen. Wie wäre es daher, wenn du dir einen klassischen, zeitlosen Blazer mit taillierter Form und betonten Schultern zulegst? Der gibt dir die nötige Power all das zu schaffen, was du dir für 2021 vorgenommen hast!

Fisch

Du bist im neuen Jahr noch nicht so richtig angekommen. Dir fehlen deine sozialen Kontakte und du kannst deine hilfsbereite und einfühlsame Ader nicht wirklich leben. Versuche in der Natur einen Ausgleich zu finden: Gehe spazieren, lausche den Geräuschen und halte kurz inne. Hier findest du nicht nur Inspiration für das neue Jahr, sondern auch die Kraft und den Mut, deine Pläne in die Tat umzusetzen. "Fische sind ein absoluter Segen für unseren Planeten. Emotional zu sein ist ein Geschenk", sagt Alexandra Kruse. Sieh deine Emotionalität also unbedingt als Stärke! Unser Fashion-Investment-Tipp: Ein hochwertiger Daunenmantel, der dich in der Natur warm hält und in dem du dich geborgen fühlen kannst.



Widder

Für dich kann 2021 gar nicht schnell genug an Fahrt aufnehmen! Du sprudelst nur so vor Energie und Selbstbewusstsein. Durch deine unkomplizierte und mutige Art lässt du dich auch durch die derzeitige Situation nicht unterkriegen und schmiedest schon fleißig Pläne für die nächsten Monate. Alexandra Kruse verrät: "Du wirst dich mit Mut, Pioniergeist und voller Tapferkeit auf deinen Weg machen, selbst wenn du das Ziel (noch) nicht kennst. Der Mars ist dein Herrscher am Himmel und wird auch 2021 dafür sorgen, dass du dich durchsetzt und automatisch in der Frontrow landest." Um die Zeit im Lockdown so gut es geht zu nutzen und deine überschüssige Energie rauszulassen, solltest du auf jeden Fall in einen neuen Sport-Look investieren. Von einem atmungsaktiven Leggings-Sports-Bra-Duo bis hin zu belastbaren Sport-Schuhen – achte auf Qualität und guten Sitz!

Stier

Du lässt dich so leicht nicht aus der Ruhe bringen und nimmst alles so hin, wie es kommt. Eine gesunde Einstellung, mit der du auch 2021 Körper und Geist schonst. Statt dir unnötig Gedanken zu machen, akzeptierst du das Hier und Jetzt, wirst kreativ und besinnlich. Renovierung, Gartenarbeit, Sport oder kreatives Denken: Du wählst bewusst Projekte aus, die dir die nötige Sicherheit geben und dich zufrieden machen. Und sollte davon etwas mal nicht so richtig klappen, lebst du laut Alexandra Kruse ganz nach dem Motto "Hinfallen, Aufstehen, Krone richten". Als Freund von Beständigkeit solltest du dir in diesem Jahr Perlenschmuck zulegen. Ob als einzelnen Anhänger für die Kette oder in Form von Ohrringen: Sie bringen dir in diesem Jahr Glück und Selbstbewusstsein.

Zwilling

Deine kontaktfreudige, kommunikative und charmante Art zeichnet dich bei deiner Familie und deinen Freunden aus. Du wirst auch in diesem Jahr häufig um Rat gefragt, denn deine Liebsten schätzen deine offenen und sachlichen Ratschläge. Doch vergiss nicht, dich auch um dich selbst zu kümmern. Du stellst deine eigenen Bedürfnisse häufig hinten an, was dich auf lange Sicht nicht glücklich werden lässt. Versuche häufiger Auszeiten einzulegen, greife zu einem Buch, gönne dir einige Home-Spa-Treatments und investiere in etwas, das du dir wirklich verdient hast: zum Beispiel eine Designer-Tasche, die schon lange auf deiner Liste steht. Ob neu oder Vintage – jetzt ist der ideale Zeitpunkt dafür!

Krebs

An einem Tag sprudelst du nur so vor Glück und positiven Vibes über, am nächsten Tag wird dir alles zu viel und du verschanzt dich in deinen vier Wänden. Deine sprunghafte Art wird sich 2021 allerdings wieder einpendeln, weiß Alexandra Kruse: "Ein starker Saturn hilft dir, deine Launenhaftigkeit in den Griff zu bekommen. Der Planet, der so ziemlich alles kontrolliert, super streng und dazu noch sehr hart sein kann, hat eine Regel für dein nächstes Jahr: no more Drama!" Um dich auch äußerlich etwas zu erden und optisch Beständigkeit in dein Leben zu integrieren, solltest du 2021 in eine gut sitzende Jeans investieren. Sie gibt dir die nötige Stabilität und Sicherheit, die du für 2021 auf jeden Fall gebrauchen kannst.

Löwe

Du versuchst auch 2021 die Waage zwischen Homeoffice, Home-Schooling und virtuellen Zoom-Treffen mit deinen Freunden zu halten. Denn dank deiner optimistischen und willensstarken Art lässt du dich von den derzeitigen Herausforderungen nicht einschüchtern, versuchst jeden Tag alles zu geben und dabei immer charmant zu bleiben. Auch vor deinen Liebsten lässt du dir im stressigen Alltag nichts anmerken. Doch auf lange Sicht brauchst du ein Ventil, um dein Strahlen aufrecht erhalten zu können. Sport hilft dir dabei, Stress und negative Gefühle abzuwerfen; danach ein heißes Bad und ein schillerndes Outfit – schon ist deine stolze, unerschrockene Aura zurück. Unser Tipp für alle Löwen: Lege dir ein Wow-Kleid mit einem sexy Dekolleté oder einem verführerischen Bein-Schlitz zu.

Jungfrau

So richtig angekommen bist du im neuen Jahr noch nicht. Auch deine sonst so fleißige, arbeitsame und gründliche Lebensweise scheint bisher noch in weiter Ferne zu liegen. "Erde an Jungfrau, Erde an Jungfrau! Jungfrau, bitte, 2021 wird es Zeit, endlich wach zu werden, und zwar so richtig wach. Engagier dich – für eine bessere Welt, eine neue Erde – und komm in dein Element. Jetzt nicht abheben, alles prüfen, sortieren und in Ordnung bringen", rät Alexandra Kruse. Denn nur wer mit geöffnetem Geist durchs Leben geht, erkennt seine Chancen und Möglichkeiten. 2021 warten viele davon auf dich – soviel sei schon einmal verraten. Unser Tipp: Für den absoluten Durchblick solltest du in eine Cat-Eye-Sonnenbrille mit breiten Bügeln investieren.

Waage

Du liebst die Ausgeglichenheit und Harmonie, erst dann kannst du dich richtig entfalten. Warum? Das weiß unsere Expertin: "Alles muss schön, friedlich und ausgeglichen sein – also in perfekter Balance. Dahinter steht das Venus Prinzip. Dein Girlboss im Himmel sieht schlicht das Gute in allem. Doch Vorsicht, im Jahr 2021 gilt für dich vor allem eine Regel: Bloß nicht wieder in die klassische Waage-Falle rennen und vor lauter Harmoniesucht fragwürdige Kompromisse eingehen oder zu allem Ja sagen." Richte deinen Fokus 2021 einmal komplett auf dich, schreibe auf, was dir wichtig ist, welche Ziele du hast und wo du dich in den nächsten fünf Jahren siehst. Um dich immer wieder daran zu erinnern, dass du auch mal "Ich"-orientiert handeln solltest, empfehlen wir, dir in diesem Jahr eine Kette mit deinem Anfangsbuchstaben zuzulegen. Das stärkt dein inneres Selbstwertgefühl.

Skorpion

Anfang des Jahres gehst du besonders hart mit dir ins Gericht und es kommen alle Fakten auf den Tisch: Was lief letztes Jahr gut, was weniger und an welchen Stellschrauben musst du drehen, damit 2021 noch besser wird. Deine analytische und selbstkritische Art versucht automatisch dich selbst und dein Umfeld zu perfektionieren. Du lebst ganz nach dem Motto: "Ich will die beste Version meiner selbst sein, koste es, was es wolle". Versuche ruhig einmal, deine verbissene und willensstarke Seite zu besänftigen und gebe dich mehr deinen kreativen und leidenschaftlichen Impulsen hin. Emotion statt Verstand lautet dein Geheimrezept für dieses Jahr. Unsere Investment-Piece-Empfehlung für 2021: sexy Dessous. In wunderschöner Spitze kannst du dein inneres Feuer nach außen bringen.

Schütze

Fragt man unsere Expertin, stehen die Sterne für den Schütze in diesem Jahr besonders verheißungsvoll: "Saturn mag zwar streng sein, aber der Jupiter, die ultimative Glückskanone und ganz zufällig dein Planetenboss, verpasst dir einen Megaboost. Du ultimatives Glückskind! Einfach der Magie des Himmels folgen und auch an die anderen denken." Du kannst also deine lebensbejahende Eigenschaft – trotz der ein oder anderen Reiseschwierigkeit – umsetzen und deinen Wissens- und Erkundungsdurst stillen. Denn es müssen nicht immer unbedingt andere Länder oder Kontinente sein, um den eigenen Horizont zu erweitern. Manchmal überrascht auch die eigene Region oder Stadt! Lege dir dazu am besten ein paar schicke Sneaker zu, die sowohl den Style- als auch den Komfort-Aspekt vereinen und erkunde deine Umgebung!

Steinbock

2021 wird dein Jahr! Man könnte dich auch als Gipfelstürmer des Jahres bezeichnen. "Spätestens ab Ende März, wenn Saturn als der offizielle Jahresregent in seiner ganzen Glorie herrscht, kann dich absolut nichts mehr aufhalten. Saturn bringt Klarheit und Diamanten (wir sagen nur flexible Zahlungen machen es möglich …) mit von seinem Himmelsritt", weiß Alexandra Kruse. Allerhöchste Zeit, deine vernünftige und pflichtbewusste Eigenschaften einmal kurz über Bord zu werfen und in etwas zu investieren, für das du wahrscheinlich sonst niemals Geld ausgegeben hättest: puren Luxus! Wie wäre es mit neuen Diamant-Ohrringen, die mit deinen Augen um die Wette funkeln? Wir sagen dazu ganz klar: Kauf sie – du hast sie dir verdient!