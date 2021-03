Darum sind die Mützen 2021 so angesagt

von Ilka Bock

Baseballcaps sind viel mehr als Utility-Wear bei Sportevents. Dieses Jahr erleben die "Dad Caps" nämlich einen regelrechten Fashion-Hype. Warum? Das verraten wir dir!

So richtig flott ist sie nicht, dafür umso beliebter: Ein Baseballcap hat wahrscheinlich jeder zu Hause rumliegen. Daran erinnern, wann man sie das letzte Mal getragen hat, können sich mit Sicherheit die wenigsten. Und woran liegt das? Viele Modelle müssen vor allem eins sein: praktisch und funktional. Der modische Aspekt ist dabei eher Nebensache – falsch finden wir, denn zahlreiche Stars wie Billie Eilish, Irina Shayk oder auch Hailey Bieber kreieren richtig coole Street-Looks mit den sportlichen Kopfbedeckungen.

Der Trick ist, wie bei so vielen Fashiontrends, die richtige Kombi zu treffen. Stylt man Baseballcaps zu sportlich, fehlt der Style-Faktor, bleibt man zu elegant, wirkt der Look nicht harmonisch. Wir zeigen dir drei Beispiele, wie auch du mit Baseballcaps zum Hingucker werden kannst.

Ton in Ton – So wirken Baseballcaps ultra trendy

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Monochrome Looks sind gerade durch ihre Einfachheit unfassbar stylisch. Die deutsche Fashion-Bloggerin Leonie Hanne weiß das und kombiniert zum beigefarbenen Comfy-Look eine farblich passende Baseballcap. Hierbei ist nicht schlimm, dass die Beigetöne nicht exakt die gleiche Farbe haben. Im Gegenteil: Verschiedene Nuancen einer Farbe geben dem Look Tiefe. Wir lieben diesen Look und sind jetzt schon die Shops nach einer hellen Mütze für den Sommer am durchforsten.

Weniger ist mehr

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Du willst deinen eleganten Stil etwas aufpimpen und brauchst etwas Street-Credibility, dann greif zum Baseballcap. Aufgepasst: Damit der Look jedoch nicht bunt zusammen gewürfelt aussieht, solltest du lieber auf ein dunkles, schlicht gehaltenes Cap zurückgreifen. Fashionista Sonia Lyson kombiniert zum Beispiel zum schicken XL-Mantel und Overknee-Heels, eine schwarze Logo-Mütze der "Los Angeles Dodgers".

Baseballcaps und Denim – eine Lovestory

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Baseballcaps und Denim-Hosen gehen immer. Dieses Jahr erhält der sportliche Alltagslook aber ein stylisches Update. Anstatt Dark-Denim präferieren wir jetzt helles Denim, das gut in der Kombination zu XXL-Blazern aussieht. Mit drei Fashion-Basics hat man einen modernen Look in wenigen Minuten – was will man mehr!