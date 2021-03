So stylt ihr die soften Eiscremetöne für einen echten Wow-Look

Leichte Pastelltöne sind auch in diesem Jahr nicht nur wieder mega angesagt, sie sind noch dazu echte Modeallrounder. Wir zeigen dir, wie du die zarten Eiscremetöne kombinierst, ohne allzu mädchenhaft zu wirken.

Das Wischiwaschi-Wetter spielt in Sachen Frühling noch nicht so richtig mit, unser Kleiderschrank hingegen sehnt sich nach frischem Wind. Und der kommt in den kommenden Monaten in Pastell daher. Die soften Töne mit hohem Weißanteil liegen auch 2021 wieder voll im Trend – und wir sind in love, denn eines steht fest: Von Mintgrün, Zitronenfaltergelb oder Zartrosé kriegen wir noch lange nicht genug.

Das Besondere an der Softeis-Farbpalette: Ob allover oder wohl dosiert – sie verleiht jedem Outfit im Nu eine Extraportion Leichtigkeit und Frische und sorgt damit für zauberhafte Frühlingsgefühle. Und wir versprechen euch: Der perfekte Pastell-Look gelingt jeder von euch – egal, ob ihr euch gerade erst an die Töne herantraut oder schon komplett into it seid.

Für Anfänger: Schwarz und Weiß sind deine neuen BFF, ...

© Imaxtree

... wenn du noch unsicher im Umgang mit den soften Farben bist. Such dir ein Lieblingsteil in Pastell aus und kombiniere es mit Schwarz oder Weiß. So gehst du auf Nummer sicher und kannst dich langsam an die Trendtöne gewöhnen. Eine schwarze Jeans ist beispielsweise ein cooler Kontrast zum blassgelben Pullover, während sich ein weißes Top perfekt unter einem pistaziengrünen Mantel macht. Schwarz ist dir zu hart zu den zarten Nuancen? Dann greif doch einfach zu Beige- oder Brauntönen – sieht genauso gut aus, wirkt aber etwas weicher. Stell dir nur mal ein fliederfarbenes Midikleid vor, dass du mit einem hellbraunen Taillengürtel auf Figur bindest. Du siehst, Pastell ist gar keine so große Kunst!

Für Modemädchen: Ton in Ton ist Stylegoals

© Imaxtree

Wenn du Pastelltöne bereits lieben gelernt hast, stehst du natürlich auch auf die Kombination aus Sorbettönen und Schwarz/Weiß, gehst diesen Frühling in Sachen Styling aber gerne noch einen Schritt weiter. Die Devise lautet: Ton in Ton. Dafür greifst du allerdings nicht zu einem Komplett-Outfit in einer Pastellnuance, sondern tobst dich stattdessen in der jeweiligen Farbpalette aus. Heißt: Zum Roséfarbenen Blazer kombinierst du eine Seidenbluse in Flamingopink und zum babyblauen Shirt einen Plisseerock in Royalblau. Auch das spielen mit verschiedenen Materialien schafft einen spannenden Look. Schon mal ein apricotfarbenes Slipdress zum passenden Wollmantel versucht? We loooove it!

Für Fashionistas: Colour-Blocking is back

© Imaxtree

Du liebst das Spiel mit der Mode und wenn du an Pastell denkst, läuft deine Kreativität auf Hochtouren? Dann dürfen die Looks für dich gerne etwas mutiger und vor allem bunter sein. Ob du nun deiner Pastelllinie komplett treu bleibst oder tiefer in den Farbtopf greifst – die zarten Töne bieten die Grundlage für unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Trau dich doch mal an einen Allover-Look? Da alle Pastelltöne mit Weiß angemischt sind, harmonieren sie perfekt miteinander. Doch Vorsicht: Damit dein Outfit nicht plötzlich nach Kindergeburtstag aussieht, greif zu starken Teilen wie beispielsweise einem Powersuit als Base für dein Outfit. So wirken auch Mintgrün, Babyblau und Zitronenfaltergelb zusammen super erwachsen.

Doch auch das Mischen von kräftigen Farben kann ein Pastellteil schnell aufs nächste Style-Level heben. Aus einer pistaziengrünen Schluppenbluse, einem royalblauen Seidenrock und einer sonnengelben It-Bag wird so im Handumdrehen ein echter Wow-Look.

Affiliate Link Amazon: Cluci Ledertasche Gelb Jetzt shoppen 39,99 €