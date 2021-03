Warum wir jetzt unbedingt einen Rainbow-Pullover brauchen

In unseren Augen gibt es derzeit kein schöneres Kleidungsstück, dass das Frühlingserwachen so gut repräsentiert, als der Rainbow-Pullover. Wir verraten euch, wie ihr ihn am besten kombiniert und wie ihr lange Spaß an dem Trendteil habt.

Jahr für Jahr hat es doch etwas Befreiendes, wenn die dicken Winterpullover zusammen mit den Daunenjacken und den gefütterten Boots in den Keller wandern. Am liebsten würden wir einen kleinen Freudentanz veranstalten. Denn das bedeutet, dass der Frühling vor der Türe steht, die Tage länger werden und die Temperaturen steigen.

In unseren Kleiderschrank ziehen ab sofort dünnere Pullover, Stoffhosen, Jeans in 7/8-Länge sowie Sneaker ein. Außerdem gesellt sich in diesem Frühling ein ganz besonderes It-Piece dazu: Der Rainbow-Pullover. Denn der katapultiert sich nicht nur durch seine bunten Farben zum Nummer-Eins-Stimmungsaufheller der Saison, sondern ist auch im Styling ein echtes Allround-Talent.

Rainbow-Pullover: So stylen wir das Frühlings-It-Piece lässig

Eine simple Jeans (auch gerne in Weiß) und sportlichte Sneaker sind die perfekte Wahl, um den Pullover im Fokus zu lassen. Damit dein Outfit dich nicht ungewollt jünger erscheinen lässt (ja, ein Rainbow-Pullover kann sonst leicht einen kindlichen Eindruck erwecken), setzen wir auf coole Accessoires wie grobgliedrige Armbänder. Eine Boyfriend-Jeans oder eine Jeans im Used-Look verpassen dem Pullover ebenfalls ein Coolness-Upgrade.

So verpassen wir dem It-Piece eine elegante Note

Für einen eleganten Touch, setzen wir auf die Kombination mit einem Plisseerock in zarten Tönen, wie beispielsweise in Metallic-Rosa oder einem hellen Beige. Wem das zu langweilig erscheint, der darf auch gerne frühlingshafte Blumenmuster mit dem Rainbow-Pullover mixen. Das Ergebnis: ultra-feminin und ultra-stylisch! Und wer im Style-Duell richtig punkten möchte, verpasst dem Pullover einen Bubi-Kragen in der Farbe Weiß (oder zieht eine weiße Bluse mit auffälligen Kragen drunter). So vereint ihr spielend leicht gleich zwei der angesagtesten Frühlingstrends 2021.

Eine Variante: Der Rainbow-Cardigan

Für den Zwiebellok ist auch der Cardigan im Rainbow-Design ein toller Hingucker für den Frühling. Der lässt sich perfekt über ein Blusenkleid oder zu Shirt und Jeans kombinieren. Besonders hübsch sieht der Cardigan auch zur weißen Jeans mit geradem Schnitt aus. Die Mutigeren unter uns tragen den Cardigan über einem Jumpsuit (am besten in Pastelltönen). Goldschmuck, wie kleinere Creolen mit oder ohne Perlen, werten den Look perfekt auf.

Richtiges Material + schonende Pflege

Pullover ist gleich Pullover? Fehlanzeige! Beim Rainbow-Pullover oder auch beim Cardigan kann es durch seine unterschiedlichen Farben passieren, dass er nach einigen Monaten verwaschen aussieht. Damit das nicht passiert, ist die Qualität des Pullovers wichtig. Naturfasern, wie Baumwolle eignen sich besonders gut, da sie nicht nur hautfreundlich sind, sondern sich auch gut reinigen und von Schmutz befreien lassen. Chemiefasern wie Viskose, Modal, Cupro oder Lyocell haben ebenfalls den Vorteil, dass sie pflegeleicht in der Wäsche und bei der Trocknung sind.

Was ist noch zu beachten, damit du lange Spaß an deinem It-Piece hast? Den Pullover oder Cardigan am besten zuerst mit der Hand waschen, um zu sehen, ob die Trendteile abfärben. Wenn nicht, können sie zusammen mit der restlichen Buntwäsche in der Waschmaschine auf Links gedreht und bei 30-40 Grad mit niedriger Schleuderzahl gewaschen werden.