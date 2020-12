Das waren die angesagtesten Fashiontrends 2020

2020 war ein verrücktes Jahr! Aber auch die Corona-Krise konnte uns die Lust an Fashion-Themen nicht rauben und wir haben nach den neusten Trends und Stylingmöglickeiten für unsere Lieblingsteile gesucht. Die meist gegoogelten Fashion-Trends kommen hier. Von Carolin Gelb

Wir haben in 2020 viiiiel Zeit in Jogginghose und Kuschelpullover verbracht. Ihr auch? Aber trotz oder gerade wegen des Lockdowns wurde fleißig in die Tasten gehauen und wir haben nach den neusten und trendigsten Fashion-Must-haves gegoogelt. Welche Trends dieses Jahr ganz oben auf der Fashion-Liste standen, verraten wir euch jetzt.

Modestilbegriff des Jahres

Na gut, wir lassen die Trendbombe sofort am Anfang platzen. Googles Year-in-Search-Daten kürte den "Indie-Style" zum wachstumsstärksten Trend des Jahres. Heißt übersetzt: Viele von uns suchten 2020 nach individuellen Modeteilen, um ihren Stil zu personalisieren. Und eins ist verwunderlich. Je mehr Zeit wir zuhause verbrachten, desto gewagter und auffälliger wurden die Trendteile, die wir draußen trugen. Und spätestens nachdem sich Harry Styles im Patchwork-Cardigan von JW Anderson präsentierte, drehten Fashionistas durch und machten ihn zum DIY-Projekt.

Urban Style ...

... oder Streetstyle, wie wir ihn nennen, beschreibt, wie sich Modetrends von der Straße auf die Laufstege der großen Labels katapultieren. Er war in 2020 einer der meist gesuchten Modebegriffe in der Suchmaschine. Und das ist auch kein Wunder, präsentieren sich doch die stylischsten Fashion-Girls mit den neusten Trends auf den Straßen der Modemetropolen dieser Welt. Zu den Outfits der Streetstyles gehörten Pieces wie chunky Boots, lässige Blazer und Fashion-Revivals aus den 70ern und 80ern.

Streetwear Trend

Ein Fashion-Style, der seinen Ursprung in den 90er Jahren hat: Zu Streetwear gehören vor allem Pieces, die wir am liebsten in unserer Freizeit tragen. Dieses Jahr kam keine Fashionista an klobigen Sneakern vorbei und auch große Hoodies waren Teil der Mode-Uniform. Hosen trugen wir in diesem Jahr am liebsten im Baggy- oder Slouchy-Style und so wurde der Streetwear-Look zum Must-have für den Alltag. Lässig und entspannt, aber trotzdem nicht ohne Trend-Faktor.

80s Style

Die 80er Jahre sind das Mode-Jahrzehnt, das in 2020 das größte Fashion-Comeback feierte. Sie sind bis heute bekannt für aufregende Teile wie Karottenhosen, große Puffärmel und Schulterpolster. All diese Trends zogen in 2020 wieder bei uns ein und wir googelten nach Style-Inspirationen und Kombinationsmöglichkeiten für die kultigen Pieces. Auch Mode-Profi Caro Daur war dieses Jahr im 80s-Fieber und stylte Puffärmel im eleganten Zweiteiler.