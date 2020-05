Bequem und sooo stylisch! Diese 4 Schuh-Trends tragen wir ab jetzt rauf und runter

Seit die Temperaturen draußen locker die 15-Grad-Hürde schaffen und die Sonne unseren Vitamin-D-Speicher wieder aufs Maximum auffüllt, ist uns klar: Es ist allerhöchste Zeit, die Winterstiefel- und Boots einzupacken und gut geschützt für die nächste Saison zu verstauen. Ab sofort tauschen wir die nämlich gegen luftige Schuhe ein, die uns auch an den Füßen das Gefühl von Sommer geben.

Dabei ganz hoch im Kurs: blaue Sandalen. Die Fashionistas können längst nicht mehr ohne und stylten die Trend-Treter bereits bei den vergangenen Modewochen munter rauf und runter. Doch so heiß die hohen Sandalen auch sind, so unbequem werden sie mit der Zeit. Denn mal ehrlich, Mädels: Ausgiebige Shoppingtouren mit der BFF, lange Spaziergänge am See oder der Walk von Meeting zu Meeting funktionieren am besten in flachen Schuhen. Frei nach dem Motto "Wer schön sein will, muss (nicht mehr) leiden" verraten wir euch, welche Schuh-Trends 2020 nicht nur saubequem sind, sondern in Sachen Style-Faktor auch locker mit allen hohen Sandalen dieser Modewelt mithalten können.

Mules

Gucci hat es vorgemacht und die Fashionistas haben fleißig investiert: in die neu aufgelegten Mules mit zarter Goldspange und (für die ganz wilden unter uns) fluffigem Fellbesatz. Ein Vorbeikommen gab es an den mittlerweile legendären Tretern bereits vor zwei Jahren nicht, allerdings machte der Geldbeutel dem ein oder anderen von uns einen Strich durch die Rechnung. Nun die gute Nachricht: Streetlabels wie Zara, Mango oder H&M haben nachgezogen und bescheren uns dieses Jahr eine riesige Auswahl an stylischen Mules. Wir greifen also zu schlichten Modellen, die dem berühmten Luxus-Vorbild am nächsten kommen oder zu extravaganten Styles in Signalfarben, mit Glitzer oder Schmucksteinen.

Flip Flops

Es ist das wahrscheinlich fulminanteste Comeback des Jahres, denn das Flip Flops noch mal ihren Weg an die Füße der Fashionistas finden, hätte sicher keiner geahnt. Bislang waren die Zehentrenner gerade gut genug für den Weg vom Hotelzimmer zum Pool, ab sofort werden sie allerdings auch wieder zu schicken Designer-Looks gestylt. Also Mädels, packt die Latschen aus der Strandtasche, klopft den Sand vom letzten Traumurlaub ab und los geht's – denn mal ehrlich: Welche Schuhe schreien lauter Sommer als Flip Flops? Übrigens: Wenn euch die klassischen Modelle aus Kautschuk etwas zu trashig sein sollten, greift einfach zur edleren Variante aus Leder.

Eckige Ballerinas

Dieser Schuh spaltet schon seit jeher die Gemüter und ist wohl der Grund, warum in so mancher Beziehung der modische Haussegen ab und an ganz schön schief hängt. Die Rede ist von den guten alten Ballerinas, wobei die Betonung hier ganz klar auf gut liegt. Kaum ein Schuh ist so bequem und noch dazu so süß, aber eben auch soooo ungeliebt bei den Herren der Schöpfung. Und 2020 kommt es noch besser! In diesem Sinne: Liebe Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein, denn diesen Sommer läuft nichts ohne Ballerinas mit eckiger Spitze. Yes, das klassische Modell mit runder Kappe hat ein stylisches Update bekommen und ist nun deutlich kantiger unterwegs. Und was sollen wir sagen: Wir lieben es!

Chunky Sandalen

Und noch so ein Trend, den unsere Liebsten sicher heiß und innig lieben werden (NOT!), auf den wir 2020 aber leider nicht verzichten können: Chunky Sandals! Chunky Sneakers haben jetzt erst einmal Pause und werden durch eine luftigere Variante abgelöst. Zugegeben, sie erinnern ein bisschen an Trekking-Sandalen, sind aber viiiel stylischer. Und das Beste: Durch die robuste Sohle sind Chunky Sandals noch dazu der bequemste Teilnehmer in dieser Liste. Unser Tipp: Stylt sie am besten zu flattrigen Sommerkleidern, süßen Plisséeröcken oder luftigen Hosen. Das ergibt einen tollen Stilbruch und nimmt den Schuhen etwas die Schwere.