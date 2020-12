Diese Trendfarbe lieben und stylen wir diesen Winter

Cremetöne, Dunkelrot und Senfgelb – wir lieben sie alle im Winter. Zu den besten Herbst- und Winterfarben gesellt sich ein neuer Trendton und wir sind hin und weg. Fashion-Profis stylen jetzt Pieces in Flaschengrün zu ihrem Winterlook. von Carolin Gelb

Langsam aber sicher wird's richtig kalt draußen und wir bereiten unseren Kleiderschrank auf Minusgrade vor. Und weil es draußen immer grauer wird, setzen wir jetzt auf die Trendfarbe Flaschengrün und pimpen damit die Wintergarderobe so richtig auf. Das Beste: Die Farbe steht jeder Haarfarbe und passt zu allen Hauttönen. Hier kommen die schönsten Outfit-Inspirationen unserer neuen Lieblingsfarbe.

All green everything

Wir liiiieben Grün schon das ganze Jahr, auch im Sommer stand die Trendfarbe in allen Nuancen auf der Must-have-Liste der Mode-Queens und Influencer. Jetzt werden wir mutig, kombinieren kontrastreiche Grüntöne sogar miteinander und kreieren dadurch einen total spannenden Look. Fashion-Inspiration Liberta R. macht's vor: Sie stylt eine luftige Hose in hellem Grün zum Pullover in der Flaschenfarbe. Wem das zu kalt ist: Ein langer Puffer Coat und trendige Stiefeletten gehen immer.

Schlichte Eleganz

Wow! Dieser Hammer-Look vereint zwei Dinge, die diesen Winter auf gar keinen Fall fehlen dürfen: Flaschengrün und Samt. Wir kombinieren den traumhaften Farbton mit dem Must-have-Stoff und was kommt dabei raus? Das perfekte Winteroutfit für die festliche Saison. Fashionista Caro Daur trägt ihre Haare geschlossen, das betont ihre Schulterpartie und den tollen Kragen des Kleides. Die Kirsche auf der Fashion-Torte sind die goldenen Knöpfe am Samt-Dress. Einfach wunderschön!

Red meets green

Dass Rost- und Kupfertöne super mit dem dunklen Grün funktionieren, wussten wir schon. Jetzt haut uns Youtuberin Silvi Carlsson mit der Kombi aus rotem Haar und dem grünen Flausch-Mantel komplett aus den Socken. Sie zeigt, dass auch völlig verschiedene Knallfarben gemeinsam ultra-stylisch aussehen können. Wir sind sicher: Den Color-Blocking-Look müssen wir unbedingt ausprobieren!

Muster

Okay, den Trendton unifarben zu stylen kriegen wir jetzt auf jeden Fall hin. Aber was ist mit Mustern? Auch da können wir euch beruhigen! Das Styling ist dabei genauso einfach. Wir sind vor allem begeistert von Looks, in denen das Muster-Piece im Fokus steht und alle anderen Teile um das grüne Trendteil herum kombiniert werden. Damit sind wir styling-technisch immer auf der sicheren Seite.

Kleiner Hingucker

Ihr findet den Flaschengrün-Trend genauso schön wie wir, setzt aber lieber auf farbige Accessoires? Wir wäre es dann mit einer Tasche in unserem liebsten Grün? Besonders cool macht sich der Accessoire-Favorit zu Outfits in schlichteren Farben. Dadurch wird die Tasche der absolute Hingucker am Arm jedes Modemädchens.

Übrigens: Egal ob alleine oder in Kombi mit anderen Farben, zum Flaschengrün lieben wir Schmuck in Gold. Das gibt jedem Look einen extra Hauch Eleganz und ist außerdem gerade super im Trend.