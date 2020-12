Diese gemütlichen Boots feiern ihr Fashion-Comeback

Dass alle Trends irgendwann wiederkommen, wissen wir. Allein in diesem Jahr begrüßten wir einige Trend-Pieces aus den 90ern und immer mehr vergessene Teile wanderten wieder zurück in unseren Kleiderschrank. Jetzt können wir auch von gemütlichen Boots nicht mehr genug bekommen. Von Carolin Gelb

Die meisten von uns kennen sie unter "UGG Boots". Die gemütlichen Treter gibt es aber mittlerweile in so vielen Ausführungen und sie sind in diesem Lockdown-Winter ein absolutes Must-have für unsere cozy Looks. Die coolsten Outfits mit den kuscheligen Stiefeln zeigen wir euch jetzt.

Homewear Look

Gemütliche Boots sind das go-to-Essential für die Winterlooks in 2020. Fashionbloggerin Amanda kombiniert die halbhohen Stiefel mit cremefarbenen Fellbesatz zur bequemen Leggings in Schwarz. Als Farbtupfer setzt sie auf einen Pullover mit Aufdruck. Um den stylischen Winterlook abzurunden, trägt sie eine gestrickte Mütze mit flauschigem Bommel. Jacke drüber, und der cozy-Look ist fertig.

Allrounder

Fashion-Inspiration Mesi beweist, dass die gemütlichen Stiefel auch zu schicken Looks fantastisch aussehen. Dafür wählt sie ein Modell mit flachem Schaft und kombiniert dazu einen Lederrock in Minilänge. Für extra Fashion-Vibes pimpt sie das Outfit mit einem schicken Trenchcoat und einem farbenfrohen Schal mit pinken Anzenten auf. Eine coole Sonnenbrille und die Lieblingstasche am Arm – und der Style ist komplett.

Verziehrt

Um dem gemütlichen Look der Stiefel noch angesagter zu machen, gibt es jetzt Modelle mit Verzierungen. Dieser Stiefel in einem hübschen Cognac-Ton harmoniert perfekt mit dem Denim-Blau der Jeans. Die fransigen Verzierungen an den gemütlichen Boots finden sich im Farbton des Pullis wieder und auch der Hut greift die Farbe der Trend-Stiefel wieder auf. Ein Look, der perfekt zum zuhause bleiben ist, aber auch draußen getragen werden kann.

Wie so oft, spaltet auch dieses Trendteil sicherlich die Meinungen. Angesagt oder abgeschrieben? Das tolle an der Fashion-Welt ist aber, dass niemand etwas muss und jeder die Teile tragen kann, die ihm gefallen. Genau deshalb lieben wir das Mode-Universum so sehr.