3. November 2022

Als strahlendes weißes Highlight begrüßt Königin Letizia gemeinsam mit Ehemann König Felipe Paraguays Präsident Mario Abdo Benítez zum Mittagessen in Madrid. Das gepunktete Kleid von Carolina Herrera, das sie bei dem Event trägt, steht der Spanierin einfach hervorragend. Die schmale Schleife akzentuiert schön die Taille der Königin, schwarze Pumps von Magrit verleihen dem Look das gewisse Etwas. In einem ähnlichen Outfit zeigte sich nur ein Jahr zuvor jedoch auch ihrer Tochter!

Mehr