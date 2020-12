Dieses simple Accessoire wertet jeden Look sofort auf

Ganz ehrlich, von Schmuck können wir niemals genug bekommen. Und weil wir in letzter Zeit vor allem auf filigranen Schmuck gesetzt haben, wird es jetzt Zeit für frischen Accessoire-Wind. Von Carolin Gelb

Dass trendige Teile immer wiederkommen, wissen wir. Und auch das nächste Must-have-Accessoire war schon mal da und verschwand dann in den Weiten des Mode-Universums. Jetzt feiert die Gliederkette ihr Fashion-Revival und ist aus keinem Look mehr wegzudenken. Wir zeigen euch heute, wie ihr das Accessoire am coolsten kombiniert.

Als Statement

Fangen wir ganz schlicht an: Am einfachsten lässt sich die Gliederkette als einzelnes Accessoire im Look stylen. Wir schmeißen uns in unser liebstes Outfit und kombinieren dazu das klobige Schmuckstück. Fashionista Xenia Adots macht es genauso und trägt zum schlichten Outfit keine anderen auffälligen Accessoires. So zieht die Gliederkette alle Blicke auf sich.

Der all-over-Look

Ihr dachtet, ein klobiges Accessoire pro Outfit reicht? Falsch gedacht. Wir kombinieren jetzt am liebsten mehrere Gliederketten in verschiedene Größen miteinander. Fashion-Inspiration Jasmin trägt die trendigen Teile um den Hals und als Armschmuck. Und weil der Schmucktrend schon auffällig genug ist, hält sie den Rest des Outfits in schlichten Cremetönen. So sieht der Look total edel aus.

Außergewöhnlich

Hättet ihr gedacht dass der Glieder-Trend sogar mal unsere Ohren schmückt? Wir ehrlich gesagt auch nicht. Nachdem wir die Glieder-Ohrringe aber bei Sacai und OFF-White auf den Laufstegen gesehen haben, sind wir verliebt. Wir stylen den auffälligen Ohrschmuck zum Ton-in-Ton-Outfit und lassen ihn für sich alleine stehen.

Taschen-Detail

Nicht nur um den Hals oder am Arm sehen Gliederketten umwerfend aus. Der Trend verschönert jetzt auch unsere Taschen. Ob als Henkel oder als Detail auf der Bag. Die Devise lautet: Je größer und auffälliger, desto besser. Auch Fashion-Queen Leonie Hanne ist hin und weg vom Glieder-Trend und trägt ihn zum oversized Wintercoat.

Layering

Um dem Schmucktrend noch mehr Aufregung zu verleihen, mixen wir ihn mit anderen Schmucklieblingen. Dabei ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt, nur eine Sache gilt es zu beachten: Für den Trend-Look kombinieren Fashionistas den Glieder-Schmuck mit filigranen Accessoires und lassen die Finger von anderen Statement-Teilen. Dadurch entsteht eine harmonische Kombi, die niemals überladen wirkt.