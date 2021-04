Diese Trendfarben liebt der Designer

Guido Maria Kretschmer ist nicht nur Star-Designer, sondern auch Wahrsager: Mit seinen Trend-Prognosen trifft er immer genau ins Schwarze. Im Rahmen seiner neuen Frühjahrs- und Sommerkollektion mit About You verrät er uns im Interview mit BRIGITTE.de, welche Farben dieses Jahr so richtig angesagt sind.

Unser Lieblings-Star-Designer Guido Maria Kretschmer ist nicht nur hauptberuflich Gute-Laune-Magnet, sondern versteht auch die Mode wie kein Zweiter. Auf seine Expertise vertrauen alle Fashionistas – bei Shopping-Queen und in seinem Magazin "Guido" setzt er die Trends. Wir haben Guido im Rahmen seiner neuen Kollektion mit About You getroffen. Im Interview mit BRIGITTE.de verrät er uns, welche Farbtrends gerade ganz hoch im Kurs stehen.

"Endlich bekommt die Farbe wieder Raum"

Es ist nichts neues, das uns in letzter Zeit die Entscheidung zwischen Jeans und Jogginghosen sehr leicht gefallen ist. Das Leben und Arbeiten Zuhause hat unseren Kleidungsstil verändert – warum das jetzt zur neuen Chance werden kann, erzählt uns Guido: "Durch den Lockdown sind viele natürliche Töne wieder da. Das Cleane und Zurückhaltende ist für mich ein guter Moment. Endlich bekommen das Material und die Farbe wieder Raum." Der neue Trend ist also eher minimalistisch, wobei das gekonnt variiert werden sollte.

Diese Farben brauchen wir im Kleiderschrank

"Es ist nicht mehr die Zeit der Kleinen-Mädchen-Farben, sondern der erwachsenen Töne. Grün ist der Gewinner der letzten Jahre geworden. Dadurch bekommt der jeweilige Look eine Zartheit, welche ich sehr schön finde und die feminin ist." Das Stichwort ist: Variation. Indem wir mehrere Abstufungen einer Farbwelt kombinieren, wird der Look aufregend. "Auch das neue Gelb ist erstaunlicherweise ziemlich lange geblieben. Indem wir mit den Farben arbeiten und spielen, ergeben sich viele schöne neue Kombinationen."

Dieser gelbe Zweiteiler und die beliebtesten Trendfarben sind Teil der neuen Frühjahrs- und Sommerkollektion von Star-Designer Guido Maria Kretschmer in Zusammenarbeit mit About You. © PR

Dieses It-Piece darf nicht fehlen

Unsere geliebten lässigen Looks bleiben uns also erhalten. Aber Dank dieses It-Pieces wird uns auf keinen Fall langweilig: "Die neuen bunten Blazer sind ein Must-have. Endlich haben auch die letzten Leute verstanden, dass Blazer eine neue Form bekommen haben." Mit diesem Tipp verwandeln wir jeden gemütlichen Home-Office-Look in ein stylisches Business-Outfit!

Davon sollten wir die Finger lassen

Wir lieben zwar den Ton-in-Ton-Look, von diesem speziellen Trend sollten wir aber diese Saison Abstand nehmen: "Auf zu plakatives Colour-Blocking sollte man verzichten. Es wird jetzt einfach zurückhaltender in der Farbwahl und die sehr massiven Farben sind vorbei."

Die Frühjahr- und Sommerkollektion von Guido Maria Kretschmer und About You gibt es schon jetzt im Online-Shop – dieses Highlight solltet ihr nicht verpassen!