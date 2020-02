An DIESE Schmuck-Regel sollten wir uns alle halten – laut Guido Maria Kretschmer

Wer kennt das nicht: Du stehst vor deinem Kleiderschrank und weißt einfach nicht, was du anziehen sollst!? Tag für Tag machen wir uns etliche Gedanken um unser Outfit. Doch investieren wir die gleiche Zeit auch in die Auswahl unserer Accessoires? Vor allem der richtige Schmuck ist das i-Tüpfelchen unseres Looks.

Dass ein perfektes Outfit nicht ohne Ketten, Armbänder oder Ohrringe auskommt, weiß natürlich auch Guido Maria Kretschmer, der zusammen mit Christ eine eigene Kollektion entworfen hat. Der Star-Designer liebt es, mit Schmuckstücken schöne Akzente zu setzen – und setzt dabei stets auf eine wichtige Regel. Im Interview mit BRIGITTE.de verrät er:

Wenn viel gebraucht wird, ist auch viel möglich. Wichtig ist vor allem gut zu kombinieren. Insofern bedarf es an unterschiedlichen Stücken für die zahlreichen Anlässe des Lebens, ob im Büro oder bei einem Abendevent. Das richtige Schmuckstück zum richtigen Kleidungsstück ist unerlässlich. Und eine kleine Auswahl zu haben ist doch eine Freude.

Dabei müssen wir übrigens nicht immer tief in die Tasche greifen. Ob Echtschmuck oder Modeschmuck – auf die Mischung kommt es an:

Gold und andere Edelmetalle haben natürlich eine große Kraft und hohe Wertigkeit, die für Langfristigkeit gemacht ist. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und Symbolik ist es natürlich schön, einen echten Goldring geschenkt zu bekommen. Aber Modeschmuck ist eben das was es sagt: Ein Schmuck, der die Mode in dem Moment unterstützen kann. Am Ende macht es die Mischung aus Modeschmuck in Kombination mit einem tollen Ring, einer edlen Kette oder hochwertigen Ohrringen.

Schmuck veredelt jeden Look. Wenn wir also das nächste Mal nicht wissen, was wir anziehen sollen, greifen wir vielleicht einfach zum süßen Basic-Kleidchen und verpassen ihm mit unseren liebsten Schmuckstücken ein modisches Update.