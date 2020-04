Das weiße Hemdblusenkleid oder: Das einzige Modeteil, das ihr diesen Frühling braucht!

Man muss auf seinen Kleiderschrank vertrauen können und wissen, dass er auch an schlechten und unkreativen Tagen genau das Passende parat hält, um unsere Stimmung wieder zu heben. Zum Beispiel ein Teil, in das man nur hineinschlüpfen muss und mit dem man sofort perfekt für den Tag gewappnet ist – komme, was wolle! Und ein Teil, das zudem so angesagt ist, dass es unseren Look ohne jeden Aufwand aufs nächste Style-Level hebt. Reines Wunschdenken? Nope, wir nennen es knallharte Realität, denn der aktuelle Liebling der Modemädchen ist all das – und noch so viel mehr.

Tadaaa, Vorhang auf für das weiße Hemdblusenkleid! Der Allrounder war eigentlich nie so wirklich weg und doch feiert er im Frühling und Sommer 2020 ein Comeback, das sich gewaschen hat. Unsere liebsten Influencer tragen das Dress bereits rauf und runter und auch wir haben dem Piece auf unserer Shoppingliste ein Prioritäts-Sternchen verpasst. Denn ob sportlich oder elegant – das weiße Hemdblusenkleid ist dieses Jahr unverzichtbar.

Das weiße Hemdblusenkleid ist ein echtes Mode-Chamäleon

Und an alle, die jetzt denken "Oha, das klingt aber ganz schön nach Einheitsbrei": Wir können euch beruhigen! Außer in Sachen Farbe ist das Hemdblusenkleid 2020 ein echtes Mode-Chamäleon. Ob als sexy Minidress oder in der schicken Midi-Variante – unser neuer Fashion-Liebling hält für jeden den passenden Style parat. Wie wäre es zum Beispiel mit einem kurzen, ausgestellten Piece mit süßen Volants? Das verleiht deinem Look sofort diesen mädchenhaften Touch. Die verlängerte Variante des klassischen Oberhemdes hingegen hat so eine coole Out of my boyfriends bed-Attitüde und sieht einfach nur mega lässig aus.

Und auch beim Thema Material ist experimentieren dringend erlaubt. Was immer geht, ist feste Baumwolle (diese bitte unbedingt vorher bügeln. Sorry, Girls!), aber auch zarter Chiffon oder feine Seide lassen das Hemdblusenkleid jetzt ganz groß rauskommen.

So stylt ihr weiße Hemdblusenkleider

Wir können den aktuellen Hype um das Hemdblusenkleid nur zu gut nachvollziehen, denn kaum ein Teil ist in Sachen Styling so genügsam und unkompliziert. Wer es eher minimalistisch mag, der kombiniert lediglich ein Paar Sneakers oder Loafer zum Kleid und ist fertig. Jetzt noch ein strahlendes Lächeln aufgesetzt – So einfach, so gut!

Für alle, die modisch gerne experimentieren, sind Taillengürtel, Overkneestiefel und alle anderen Knaller-Accessoires die perfekten Begleiter. Fashionistas setzen zudem auf Modelle mit betonten Schultern oder kombinieren gar ein weiteres Kleid oder Rock dazu. (Schon mal auf die Idee gekommen, einen Plisseerock oder ein Trägerkleid darüber zu tragen? Traut euch – das sieht meeega aus!)

Und wenn wir schon beim Thema Frühlingstrends 2020 sind: Blaue Sandalen gehören ebenfalls zu den aktuellen Lieblingen der Influencer und sehen großartig zum weißen Hemdblusenkleid aus. Das gilt natürlich auch für die coolsten Sneakers der Saison und die aktuellen Trend-Handtaschen, die unser Herz bereits erobert haben.