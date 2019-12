Herzogin Kate: Ihre schönsten Looks

Wow, was für ein Auftritt! Bei der Ankunft in Zypern staunten die Royal-Fans nicht schlecht, als Kate an der Seite ihres Ehemannes Prinz William aus dem Flugzeug tritt, denn die Herzogin überrascht in einem komplett neuen Look. Weite Stoffhose, hautenges Shirt, dazu ein schmaler Blazer in olivgrün sowie passende Accessoires. Ein cooles Outfit, das Kate nicht nur fantastisch steht, sondern auch - man muss es wohl zugeben - deutlich an den Stil ihrer Schwägerin Meghan erinnert. Aber was soll's - wir liiieben den neuen Style der Herzogin und hoffen, noch ganz viele solcher Looks an ihr zu sehen!