Jahresrückblick 2021 Die schönsten Looks von Herzogin Catherine

Es ist so weit! Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir erinnern uns an all die schönen Looks unserer Lieblingsroyals. Da darf Herzogin Kate natürlich nicht fehlen, denn sie überraschte 2021 mit vielen neuen und deutlich gewagteren Looks. Sie zeigte sich farbenfroh, sportlich, elegant und gerne in Mustern. Wir schauen auf ihre schönsten Looks zurück und sind schon jetzt auf das nächste Jahr gespannt.