Diese 3 Modelle tragen alle Fashionistas im nächsten Jahr

Seien wir ehrlich: Wir sind verrückt nach Denim und das in allen Formen, Farben und Styles. Und natürlich schauen wir jetzt auf die Trends für 2021. Aber welche Jeans sind im nächsten Jahr wirklich angesagt? Hier kommen die coolsten Modelle. Von Carolin Gelb

Ohne Jeans, ohne uns! Wir können uns trendige Outfits ohne den bequemen Allrounder nicht mehr vorstellen. Und das Tolle ist: Fashion-Verliebte sind nicht mehr an die klassische Skinny Jeans gebunden, sondern können sich bei der riiiesigen Auswahl an Styles so richtig austoben. Wir zeigen euch jetzt die schönsten Denim-Outfits der Modemädels.

Straight-Leg

Wir bleiben direkt bei bequem: Jeans im Straight-Fit-Style sind nicht nur super praktisch und gemütlich, sondern versorgen unsere Outfits auch mit den nötigen Fashion-Vibes. Mode-Profi Ashley Brooke kombiniert ein zerschlissenes Modell mit ausgefranstem Saum zu cognacfarbenen Stiefeletten und einem großen Wollmantel. Ein lässiger Look, der zu fast jedem Anlass matched.

We love Blue Denim

Zugegeben: In diesem Jahr standen graue, helle oder verwaschene Jeans ganz oben auf der Must-have-Liste. Das ändert sich jetzt! 2021 gehen wir back to the roots und setzen auf Jeans in klassisch, blauem Denim. Ihr fragt euch, wie man das knallige Blau am besten kombiniert? Ganz einfach: Wir finden Jeansblau ist genauso neutral wie Grau oder Schwarz und kombinieren den Klassiker zu allem, was uns in den Sinn kommt. Auch Fashionista Caro Daur setzt auf Farbe und trägt einen pastelligen Cardigan zur Blue Jeans.

Wide Sensation

Fashionistas machen es vor und wir haben sie bereits in diesem Jahr fleißig nachgestylt. Unsere Wide Leg Jeans nehmen wir natürlich mit in das Jahr 2021, denn der Trend darf auf keinen Fall schon gehen. Und weil die Jeans im nächsten Jahr so richtig weit werden, setzen wir dazu auf figurbetonte Bodys und eng geschnittene Rollkragenpullover. Wer all-in mit dem Wide-Look gehen will, der steckt das Oberteil am besten in die Jeans und setzt auf ein High-Waist-Modell, das die Taille betont. Dadurch wirkt der Look total lässig, aber die Figur nicht unförmig.

Loose-Fit

Die perfekte Mischung aus Wide und Straight Leg und unser liebster Begleiter für den Alltag: Die Jeans mit Loose-Fit. Fashion-Queen Netti Weber macht es vor: Sie stylt das entspannte Modell mit Trend-Faktor zum oversized Hoodie. Dazu setzt sie auf schicke, goldene Sandalen und erschafft einen tollen Stilbruch. Das müssen wir sofort nachmachen!