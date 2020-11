Der Style der neuen First Lady

Dunkler Zweiteiler

Zum Veteranentag im Korean War Memorial Park in Philadelphia zeigen sich die zukünftige First Lady Jill Biden und ihr Mann Joe Biden, designierter US-Präsident, in tiefer Anteilnahme. Passend dazu wählt die 69-Jährige einen schlichten, dunklen Zweiteiler bestehend aus einem Rock, einem Seidentop und einem Blazer mit Schößchen sowie Taillengürtel in Dunkelblau. Letzterer zaubert der zukünftigen First Lady eine wunderbare Silhouette und grazile Beine. Woran das liegt? Der Vorteil von einem Schößchen ist, dass es den Körper perfekt unterteilt. Die richtige Höhe des Stücks Extrastoff liegt demnach zwischen Taille und Po.

Mehr