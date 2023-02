Königin Rania ist zu Besuch bei US-First Lady Jill Biden in Washington und die Looks, die sich die beiden sympathischen Stilikonen ausgesucht haben, könnten nicht schöner leuchten: Jill bezaubert in einem signalroten Kleid von Brandon Maxwell mit passenden Wildleder-Pumps von Marion Parke. Neben ihr strahlt Rania in einem Elie-Saab-Kleid in Royalblau, ebenso mit farblich passenden Pumps von Gianvito Rossi und einer grauen D&G-Bag.