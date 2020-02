Die legendärsten Chanel-Looks von Karl Lagerfeld

Für einen High-Fashion-Moment sorgte Herzogin Kate in Paris 2017 in einem bezaubernden Tweed-Kleid von Chanel. Normalerweise trägt Kate vorwiegend britische Designer, aber einmal in der Modemetropole angekommen, warf sie ihre Gewohnheiten gekonnt über Bord. Chanel-Gürtel mit dem berühmten "C" und das burgunderfarbene Chanel-Täschchen komplettieren den Look.