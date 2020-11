Dieses Kleid von Kate geht jetzt in die Geschichte ein – und hier shoppt ihr es günstig nach!

Das smaragdgrüne Traumkleid, das Herzogin Kate bei ihrem Besuch in Irland im März dieses Jahres trug, wurde nun zum "Kleid des Jahrzehnts" gekürt. Doch das Beste: Die festliche Kreation könnt ihr jetzt zu einem Bruchteil des Preises nachshoppen.

Herzogin Kate hat ein untrügliches Gespür, wenn es um Mode geht und zählt völlig zu Recht zu den absoluten Stilikonen des 21. Jahrhunderts. Was die Ehefrau von Prinz William trägt, ist oftmals binnen weniger Minuten ausverkauft – allein schon deswegen, weil die hübsche Adlige nicht selten zu Klamotten von der Stange greift und ihren Stil so Millionen von Frauen zugänglich macht.

Auch 2020 mussten wir zum Glück nicht auf modische Inspirationen der Herzogin verzichten. Wenngleich viele ihrer Auftritte aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie nur virtuell stattgefunden haben, wurde Kates Stil immer genauestens unter die Lupe genommen. So auch ein Kleid, das die 38-Jährige im März dieses Jahres bei Besuch einer irischen Brauerei trug – und das jetzt in die Geschichte eingehen wird.

Kates Kleid wurde zum "Kleid des Jahrzehnts" gewählt

Das smaragdgrüne Falconetti-Kleid des Trendlabels The Vampire's Wife ist mit funkelnden Laméfäden durchzogen und allein deswegen schon ein absoluter Hingucker. Das Modemagazin 'Vogue' geht aber noch einen Schritt weiter und hat die edle Kreation nun zum 'Kleid es Jahrzehnts' gekürt. Denn nicht nur Kate ist dem Kleid verfallen – auch Stars wie Kate Moss oder Keira Knightley haben ein Modell in ihrem Kleiderschrank hängen.

Das smaragdgrüne Kleid von 'The Vampire's Wife' ist nun offiziell das "Kleid des Jahrzehnts" © Pool/Samir Hussein / Getty Images

Der Auftritt der Herzogin dürfte dem Label aber sicherlich die Krone aufgesetzt haben. Zu dem nun berühmten Rüschenkleid kombinierte Kate goldfarbene Accessoires – lange Ohrhänger und eine passende Clutch – sowie etwas schlichtere Pumps, die den Ton des Dresses aufgriffen – und hat damit offenbar alles richtig gemacht.

Hier könnt ihr das "Kate"-Kleid -günstig nachshoppen

Wer das Original-Kleid nun für die anstehenden Festtage nachshoppen möchte, der braucht allerdings ein gut gefülltes Portemonnaie. Mit umgerechnet rund 1.800 Euro ist die Kreation nicht gerade ein Schnäppchen. Doch zum Glück hat das Label mitgedacht und in Kooperation mit H&M eine sehr ähnliche Kopie gelauncht, die sich im Schnitt kaum von seinem berühmten Vorbild unterscheidet, lediglich in der Farbe und dem Material leicht abgeändert daherkommt. Statt Smaragdgrün ist das Falconetti-Dress 2.0 in Schwarz erhältlich und aus eleganter, halbtransparenter Spitze gefertigt statt aus schillernden Laméfäden.

Das günstige Pendant von H&M x The Vampire's Wife kostet nur 60 Euro. © PR

So oder so – auch diese Variante kann sich sehen lassen und verhilft uns sicher zu einem spektakulären Auftritt à la Kate an Weihnachten oder Silvester. Und der Preis mit gerade einmal 60 Euro ist an dieser Stelle sicher auch nicht zu verachten ...