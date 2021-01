Diese Trendkleider begleiten uns im neuen Jahr

von Hannah Lutterbach

Im letzten Jahr fiel die Wahl in unserem Kleiderschrank leider immer öfter auf die Jogginghose, statt auf schicke Kleider. Höchste Zeit, dass wir das im kommenden Jahr ändern! Wir haben uns die Kleidertrends 2021 mal genauer angeschaut und stellen fest: Bequeme Jogginghose hin oder her, auf diese heißen Teile wollen wir auf keinen Fall verzichten!

Unser Vorsatz fürs neue Jahr? 2021 geben wir mode-technisch so richtig Gas! Denn es gibt Einiges vom Vorjahr nachzuholen. Mit diesen angesagten Kleidern machen wir definitiv alles richtig. Reingeschlüpft und fertig ist der Look!

Das Lederkleid

Leder ist als Trendmaterial seit einiger Zeit nicht mehr wegzudenken. Statt dunklem und düsterem Schwarz greifen wir bei unserer Kleiderwahl im neuen Jahr jedoch zu etwas freundlicheren Tönen, die den Look tragbarer und alltagstauglicher machen. Besonders toll sind Modelle in herbstlichen Farben, wie Grün, Rot und Braun. Wichtig: Beim Lederkleid sollten wir es mit dem Schnitt eher entspannt angehen lassen. Es darf also gerne mal etwas verspielter oder weiter sein. Hauptsache nicht zu eng!

Puffärmel

Man, sind die süß! Die verspielten und ultrafemininen Kleider mit XXL-Puffärmeln machen richtig was her. Vor allem in Kombination mit Karomuster sind die Minidresses gerade super angesagt und insbesondere bei den Scandi-It-Girls ein absolutes Must-have. Wem die Mini-Variante etwas zu gewagt ist, der kann auch zur edleren Midi-Länge greifen. Hauptsache, bei den Ärmeln wurde nicht am Volumen gespart! Hier lautet das Motto: The bigger, the better!

Das Strickkleid

Ob als edler Zweiteiler mit Hose oder Rock oder als super elegantes Kleid: Strick ist schick – dieses Jahr mehr denn je! Wer es figurbetont mag, greift zur enganliegenden Version. Wer es eher bequemer mag, zum lässigeren Sweaterdress. Vor allem jedoch die wadenlange und langärmeligen Kleider sind suuuper edel und werden mit ein paar schlichten Accessoires zum absoluten Hingucker.

Das T-Shirt-Kleid

Das "Muscle-Tee"-Shirt mit breiten und betonten Schultern war letztes Jahr DAS Trendteil schlechthin. Und auch im neuen Jahr begleitet uns die etwas maskulinere Sillhoutte in Form vom Kleidern. Bequem, super lässig und trotz weitem Schnitt weiblich und schick. Was wollen wir mehr?

Habt ihr euren Kleider-Liebling gefunden? Wir wollen sie auf jeden Fall ALLE!