13. Oktober 2022

Der Preis für die meisten Farbabstufungen in nur einem Look geht mit diesem Outfit an Königin Máxima der Niederlande! Die Frau von König Willem-Alexander gibt an Tag drei ihres Schwedenbesuchs modisch noch einmal ordentlich Vollgas und zeigt sich von Kopf bis Fuß in Beerentönen. Zum burgunderfarbenen Mantel von Massimo Dutti stylt die 51-Jährige einen Zara-Anzug in Aubergine sowie eine magentafarbene Bluse. Auch bei den Accessoires spart Máxima nicht an den herbstlichen Knalltönen und setzt auf eine dunkelrote Wandler-Georgia-Bag und Wildlederpumps von Gianvito Rossi im selben Ton. Krönendes Finale ihres fünftönigen Beeren-Ensembles bildet ein mit Perlen besticktes Haarband von NamJosh in Fuchsia.

Mehr