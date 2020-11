Dieses Fashion-Piece ist unser neues Lieblingsteil im Herbst

Die Mode-Mädels machen’s vor: Leder-Teile sind gerade wieder voll im Trend und in unserem Instagram-Feed nur noch zu sehen. Da können auch wir nicht widerstehen und verraten, wir ihr das Kleid richtig stylt. Von Carolin Gelb

Fashionistas sind verrückt nach Leder – und das in allen Formen, Farben und Schnitten. Nicht nur Lederhosen gehören dieses Jahr zu den Must-haves. Die Lederfamilie bekommt jetzt Zuwachs vom Lederkleid. Wir zeigen euch die angesagtesten Styles und verraten, wie wir das Statement-Teil am liebsten kombinieren.

Classy and sassy

Es ist der klassischste Schnitt des Lederkleides – kurz und mit Kragen. Auch Mode-Königin Caro Daur trägt das neue Lieblingsteil in Schwarz und schließt es bis oben hin. Dadurch wirkt das Dress noch eleganter. Die große Sonnenbrille und die streng zurückgenommenen Haare geben dem Look eine Extraportion Fashionista-Vibes.

Khaki ist the new black

Lederkleider müssen nicht immer Schwarz sein. Wir sind hin und weg von diesem khakifarbenen Modell mit Dreiviertelärmeln. Die Farbe macht das tolle Kleid noch auffälliger – und auch in Kontrast mit der schwarzen Strumpfhose ist das It-Piece der absolute Blickfang. Durch den taillierten Schnitt wird unsere Figur außerdem richtig in Szene gesetzt. Die raffiniert geschnittenen Ärmel des Kleides runden das Traum-Outfit ab. We love!

A Little different

Blazerkleider sind Fashion-Must-haves, die uns nie wieder verlassen dürfen! Jetzt gibt’s ein Upgrade für die trendigen Teile. Mode-Verrückte setzen jetzt auf Blazerkleider in Lederoptik. Model und Fashion-Liebhaberin Luisa Hartema stylt das kurze Kleid mit schwarzen Overknee-Stiefeln und katapultiert uns damit in ein völlig neues Mode-Universum.

Hingucker

Nicht nur als Streetstyle-Outfit setzen Fashion-Girls auf Kleider in Lederoptik, auch zu schickeren Anlässen und in der Abendgarderobe ist Leder nicht mehr wegzudenken. Model Hailey Bieber haut uns mit einem eng geschnittenen Modell in Lederoptik um. Der absolute Eyecatcher: Das Kleid hat einen tief geschnittenen, geschnürten Rückenausschnitt und besticht mit einem Schlitz auf der Rückseite. Was für ein Hammer-Look.