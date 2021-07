Ist das ihr größter Job aller Zeiten?

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Leni Klum ist das neue Gesicht von ghd +++ Kendall for ABOUT YOU: Kendall Jenner launcht exklusive Kollektion +++

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

22. Juli 2021

Leni Klum wird Markenbotschafterin für ghd

Seit ihrem ersten Magazin-Cover mit Mama Heidi, kann sich Leni Klum vermutlich gar nicht mehr vor Jobangeboten retten. Nun hat sie ein ganz besonderes Projekt an Land gezogen: Sie wird Markenbotschafterin der britischen Marke ghd. Die Brand verbindet Wissenschaft und Innovation mit Qualität und angesagten Styles.

Auf Instagram gibt das 16-Jährige Model die Partnerschaft bekannt und zeigt ihren Followern auch gleich ihre persönliche Haarstyling-Routine.

21. Juli 2021

Kendall Jenner: Sie launcht eine exklusive Kollektion mit ABOUT YOU

Haltet euch fest! Am 25. Juli 2021 präsentiert der Fashion Online Shop ABOUT YOU seinen ersten Drop der gemeinsamen Kollektion mit Model Kendall Jenner. Die Kollektion umfasst elf Teile – von Shirts und Tops über Shorts und Sweater. Die Kollektion besteht quasi aus Kendalls Everyday-Lieblingsteilen, die ihren persönlichen Style widerspiegeln.

Jedes Piece ist nummeriert und verfügt über einen speziellen Code, der Kendall’s Geburtstag symbolisiert: 11/03. "Kendall for ABOUT YOU" ist exklusiv für 72 Stunden europaweit erhältlich. Wer also ein Teil haben will, sollte schnell sein. Der Sommer-Drop ist übrigens nur der erste von zwei geplanten Drops. Im Herbst soll es einen weiteren geben.

