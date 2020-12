Diese 3 Looks bringen uns stylisch durch den Dezember

Neuer Monat, neue Lieblingslooks – und damit drei Styles, die das Herz von Moderedakteurin Ann im Sturm erobert haben. Wir zeigen euch, für welche Outfits sie nur zu gerne Hoodie und Leggings eintauscht.

Seit einigen Monaten gehören Hoodies, Leggings und Kuschelsocken zu meiner neuen All-Day-Everyday-Ausstattung. Ich arbeite in ihnen, ich gehe in ihnen einkaufen – ich lebe in ihnen! Kein Wunder, schließlich verbringe ich so viel Zeit zuhause wie niemals zuvor.

Doch auch wenn die Zahl auf meinem Schrittzähler hauptsächlich durch die Wege in die Küche, ins Bad oder durch das ständige Hin und Her zwischen Schreibtisch und Couch zustande kommt, so habe ich nicht jeden meiner modischen Grundsätze über Bord geworfen. Vor allem an den besinnlichen Tagen bei meiner Familie werde ich Hoodie, Leggings und Kuschelsocken zumindest stundenweise gegen coole Looks eintauschen. Neugierig, wer mich dazu inspiriert hat?

The one and only OP

Es vergeht kein Monat ohne ein Traumlook von Olivia Palermo! Geht es euch genauso? Die New Yorker Unternehmerin ist die Queen der Fashionistas und hat in Sachen Trends stets das gepuderte Näschen vorn. Bestes Beispiel: Ihr burgunderfarbenes Hemdblusenkleid in Midilänge in Kombination mit beigefarbenen Schaftstiefeln, einer Krokobag in Moosgrün sowie ihrem Signature-Seidentuch, das die Amerikanerin als trendy Accessoire über der Maske trägt. Olivia vereint Modebasics mit dem gewissen Etwas in allen Trendfarben dieser Saison und schafft damit mal wieder einen Look, der simpel und genial zugleich ist – looove!

Blaumacher

Ich bin ein großer Frankreich-Fan. Ich mag nicht nur die Sprache, die Coissants und Macarons – ganz vorne weg, liebe ich den französischen Style. Stets elegant und super trendy, dabei aber immer mit dieser anbetungswürdigen Laissez-faire-Attitüde – hach, j'adore! Influencerin Charlotte macht vor, was ich meine. Zur blauen Röhrenjeans trägt sie einen blauen Strick-Cardigan mit großen Strassknöpfen und ein übergroßes Jeanshemd locker darüber. Camelfarbene Accessoires sorgen für einen spannenden Farbakzent in diesem tollen Monochrome-Look. Tja, es ist, wie es ist: In Sachen Style macht man den Französinnen eben so schnell nichts vor!

Materialmix Deluxe

Manchmal kann Style so einfach sein: Man nehme eine Ledershorts, packe einen kuschligen Rollkragenpullover dazu, mixe das Ganze anschließend mit einem trendy Shaket und toppe es mit halbtransparenten Tights und derben Boots – fertig ist die neue Winteruniform, die mein Herz höherschlagen lässt. Warm, stylisch und easy zu kombinieren, sodass ich morgens nicht stundenlang grübelnd vor dem Kleiderschrank stehen muss – so liebe ich das! By the way: Wer noch mehr Trends braucht, der kann den Look auch ganz einfach mit Logo-Tights pimpen.