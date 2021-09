Lily Collins: Traumhochzeit im Märchenkleid

Schauspielerin Lily Collins und Film-Regisseur Charlie McDowell haben sich das Jawort gegeben. Wie traumhaft der "Emily in Paris"-Star dabei aussah, zeigen wir Ihnen hier.

"Ich wollte niemals mehr der jemand von jemandem sein als bei dir", schreibt "Emily in Paris"-Star Lily Collins, 32, auf Instagram. Diese besonderen Zeilen widmet sie Charlie McDowell, 38. Am 4. September 2021 haben sich die beiden in Colorado das Jawort gegeben.

Lily Collins: Hochzeit im Märchenkleid

In ihrer Rolle als Emily Cooper in der Netflix-Serie "Emily in Paris" ist Lily Collins vor allem für ihren speziellen Modegeschmack bekannt. Auch ihr Brautkleid ist besonders und nichts, dass man in der Art schon oft gesehen hätte. Die 32-Jährige heiratet ihren Traummann in einer Traumrobe von Ralph Lauren.

Das bodenlange Fit-and-Flare-Kleid hat lange Ärmel aus Spitze und überall Spitzendetails. Der Schnitt zeichnet sich dadurch aus, dass das Kleid am Oberkörper und Po sehr eng sitzt und nach unten hin weiter wird. Auch das Kleid von Lily Collins hat eine Schleppe und der fließende Stoff umspielt ihre Silhouette perfekt.

"Magisch trifft es ziemlich gut"

Auch, wenn das Kleid allein schon Eye Catcher genug ist, kombiniert Lily Collins dazu ein passendes Cape aus Spitze. Es lässt ihren Look schon fast märchenhaft wirken; wie Rotkäppchen – bloß in Weiß anstatt in Rot. Wie passend, schließlich schreibt sie unter einem der Hochzeitsfotos: "Es hat als Märchen begonnen, jetzt ist es meine Realität für immer. Ich werde niemals in der Lage sein zu beschreiben, wie himmlisch das letzte Wochenende war. Aber magisch trifft es ziemlich gut."

Ihr langes braunes Haar trägt sie zu einem strengen Dutt im Nacken zusammengefasst. Schlichte Perlenohrringe perfektionieren das unaufgeregte und doch sehr elegante Styling. Alles in allem ist ihr Hochzeitsoutfit perfekt aufeinander abgestimmt. Hätten Sie etwas anderes erwartet?

Verlobt haben sich Lily Collins und Charlie McDowell im September 2020. Das gab die Sängerin damals mit einem Selfie von sich und ihrem XXL-Verlobungsring bekannt.

Verwendete Quellen: instagram.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Gala.de