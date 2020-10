Diese 3 Mäntel bringen uns 2020 stilsicher durch den Herbst

Mäntel gehören 2020 zu den absoluten Keypieces eines jeden Herbstlooks. Deswegen nicht zu lange nachdenken und auf mindestens eines dieser drei neuen Lieblingsteile setzen.

Ob wir es wollen oder nicht, die Tage, an denen wir das Haus ohne Jacke oder Mantel verlassen können, sind gezählt. Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm jede Menge neue Trends, die uns den Sommer ganz schnell vergessen lassen. Es wird also höchste Zeit, unseren Kleiderschrank auf die nächste Saison vorzubereiten und vor allem beim Thema Mantel einen Blick auf die Runways unserer Lieblingsdesigner zu werfen. Wir verraten euch, welche Outerwear bei uns 2020 ganz hoch im Kurs steht.

Wollmantel

Unsere Großmütter liebten sie, unsere Mütter auch und wir sowieso – 2020 sogar mehr denn je. Die Rede ist von klassischen Wollmänteln, die es in dieser Saison wieder auf die bedeutendsten Laufstege der Welt geschafft haben. Aber natürlich nicht, ohne vorher ein modisches Update zu bekommen. Statt perfekt auf Taille geschnitten, mit elegantem Revers und goldfarbenen Knöpfen greifen wir diesen Herbst und Winter zu knopflosen Oversize-Modellen mit XXL-Kragen und Taillenband. Wer jetzt noch zu einem Teil im maxilänge und mit extraweiten Ärmeln greift, der ist next Fashionlevel. By the way: Farblich orientieren wir uns ganz an erdigen Herbsttönen: Schokobraun, Khaki oder Camel sind in der kalten Jahreszeit jetzt Trumpf!

Steppmantel

Spätestens seit letztem Jahr sollten wir alle eine Daunenjacke im Schrank hängen haben, 2020 geht unser Winterliebling in die Verlängerung – und das sprichwörtlich wie buchstäblich. Die gesteppten Nylon-Teile packen uns in der kalten Jahreszeit auch weiterhin warm ein, allerdings gewinnen sie jetzt einige Zentimeter dazu. Kurz: Von der Jacke zum Mantel und damit zu einem noch lässigeren Look. Wer modisch besonders mutig ist, der greift statt zu unifarbenen Modellen in schlichtem Schwarz oder Navy zu farbenfrohen Mänteln in leuchtenden Signalfarben – mit oder ohne Muster. Ganz wichtig dabei aber: Das Outfit darunter hält sich dezent zurück und überlässt dem Steppmantel den großen Fashion-Auftritt. Die Daunenjacken aus dem vergangenen Jahr müsst ihr deswegen aber nicht direkt aussortieren. Zu ihnen und den neuen Mänteln gesellen sich 2020 auch noch gefütterte Westen – ab sofort sind wir also nicht nur wetterfest, sondern vor allem trendy unterwegs.

Ledermantel

Wir allen lieben sie und haben eine im Kleiderschrank: eine Lederjacke! 2020 bekommt der Mode-Klassiker aber ernsthafte Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Denn Leder oder Lederimitat verpassen nicht mehr nur in Form von lässigen Bikerschnitten unserem Look ein cooles Update – als Mantel ist er der neue Hauptdarsteller auf der Fashion-Bühne. Besonders trendy wird es, wenn wir zu Trenchcoats greifen oder leicht taillierten Schnitten mit elegantem Revers in Dunkelgrün, Navy oder Schokobraun. Ganz wichtig zudem: Das Material sollte hochwertig daherkommen und nicht zu sehr glänzen.