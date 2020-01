Meghan Markle: Die schönsten Looks der Herzogin

Bei DER Babyparty wären wir nur zu gerne dabei gewesen. Nach der großen Sause, die Meghan Markles beste Freundinnen für sie in New York ausrichteten, verlässt die Herzogin ganz entspannt und in einem komplett ungewohnten Look das Hotel. Tausende Kilometer von ihrer neuen Heimat entfernt, scheint Meghan jedenfalls voll und ganz in den Erinnerungen an ihr altes Leben aufzugehen. In Leggings, Sweater, Sneaker und Baseballcap werden die Neu-Blaublüterin so schnell sicher nicht am royalen Hof in London sehen.