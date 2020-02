Meghan Markle Style: Vom Mädchen aus L.A. zum Royal und zurück

Nachdem Meghan in einem Shoppingcenter für das Showbusiness entdeckt wurde und anfangs auch Modeljobs übernahm, änderte sich ihr Look schlagartig. Als Koffer-Girl in der Sendung "Deal or No Deal" war sie damals mehrmals zu sehen. Knappe Kleidchen und viel Haar waren jetzt bei der Schauspielerin angesagt.